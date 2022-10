Education : le ministre Guillaume Hawing reçoit le rapport national d’évaluation du PASEC 2019

L’adhésion de la Guinée à la Conférence des Ministres de l’Education des Etats et Gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN) lui a permis d’intégrer pour la première fois en 2019, le programme international d’évaluation du programme d’analyse des systèmes éducatifs (PASEC).

Ce vendredi 14 octobre 2022, le Service National de l’Evaluation des Acquis des Apprentissages du MEPU-A a procédé ce vendredi à la remise officielle de ce rapport national de l’évaluation PASEC 2019, au ministre en charge de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation, Guillaume Hawing qui avait à ses côtés plusieurs de ses cadres techniques.

Selon Moussa Diakité, Directeur du service national d’évaluation des acquis des apprentissages, l’évaluation du PASEC permet de déterminer les niveaux de performances des élèves du primaire dans les matières fondamentales que sont le français et les mathématiques, d’une part, et de les comparer à ceux des autres pays membres, en fonction de standards internationaux.

« Je tiens à rappeler d’abord que les niveaux qui ont été évalués au PASEC 2019 sont le CP2 et du CM2. Les matières concernées sont le français et les mathématiques. Il ressort de ce résultat que les élèves du CP2 concernant la langue, 23% seulement ont atteint le seuil minimal de compétence en lecture. Cela signifie qu’un élève sur quatre au CP2 sait lire et écrire correctement en français. Concernant les mathématiques pour le même niveau, 60% des élèves du CP2 savent lire et compter en mathématique. Concernant le CM2, il ressort de l’analyse que 44% des élèves du CM2 atteint le seuil minimal de compétence en lecture. En mathématique, il y a 37% des élèves du CM2 qui ont atteint le niveau en mathématique. Concernant les enseignants, on a évalué la compréhension écrite au niveau des enseignants en français et on a vu qu’il y a 82% des enseignants qui ont atteint le seuil minimal de compétence. Contrairement en mathématique, il y a 37% des enseignants qui ont atteint le seuil minimal en mathématique. Là où le bas blaise beaucoup, c’est au niveau du CP2 en langue qu’il faut relever le niveau. Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent le bas niveau des élèves du CP2 en langue. C’est pourquoi nous avons fait des recommandations qui sont annexées à ce rapport pour que les acteurs puissent prendre des dispositions afin de rehausser le niveau des élèves », dira-t-il, avant d’ajouter que ledit rapport national contient assez de recommandations.

« Ces recommandations sont nombreuses dont l’octroi des manuels aux enfants, le suivi des enfants à la maison, la réforme du programme au niveau de l’enseignement, la formation des formateurs. »

Heureux de recevoir ledit document, le ministre Guillaume a félicité le service en charge de l’évaluation des acquis d’apprentissage de son département pour le volume et la qualité du travail. Il a par ailleurs promis que les différentes recommandations formulées seront prises en compte.

« Ce qu’il retenir, c’est qu’en début d’année, on a eu un premier rapport sur les acquis d’apprentissage au niveau du CP2, CM2. Mais les résultats étaient très mal, moins de 30%. Et très vite, nous avons compris que le système éducatif, c’est surtout les classes inférieures. Nous nous sommes dit qu’il faut renforcer la formation des formateurs, surtout les enseignants du primaire. C’est ce que nous avons fait. Et aujourd’hui, nous n’avons pas atteint totalement les résultats qu’on veut, mais cela a favorablement changé. Aujourd’hui, nous sommes autour de 50% pour les mathématiques et un peu moins de 40% en français. Mais nous osons espérer qu’avec l’allure que nous avons prise, la formation des formateurs, des rigueurs que nous mettons dans la formation aujourd’hui, très prochainement nous allons changer la donne. Et nous allons nous servir de ce rapport, lire les conclusions de ce rapport, appliquer les conclusions pour pouvoir rehausser le niveau des bases classes. C’est-à-dire les CP2 et les CM2 », dira entre autres le ministre.

A noter que les évaluations PASEC en 2019, qui est la seconde itération qui couvre au total 14 pays de la CONFEMEN, à la suite de la première qui a eu lieu en 2014 avec 10 pays membres. Cet accroissement du nombre de pays participants est révélateur de l’importance de cette évaluation pour accompagner les pays à identifier les leviers sur lesquels ils devront agir pour relever les défis qui se posent au développement de leur système éducatif.

Youssouf Keita