Education : le ministre Guillaune Hawing inaugure le collège Sonfonia Rails complètement rénové

En compagnie de ses proches collaborateurs et des acteurs impliqués dans la gestion de l’école guinéenne, le ministre de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation, Guillaume Hawing a inauguré ce dimanche 4 septembre 2022, le collège Sonfonia Rails qui vient d’être complètement rénové.

Selon le principal dudit collège, Djémoudou Sangaré, cet établissement construit grâce à l’appui de la Banque mondiale en 2009 n’avait bénéficié d’aucune couche de peinture avant aujourd’hui. « Il était complètement dégradé. La même histoire retiendra que c’est à votre temps et grâce à votre volonté de mettre l’école guinéenne sur les rails sous la clairvoyance du président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya qui ne ménage aucun effort pour la refondation du système éducatif guinéen depuis son avènement au pouvoir le 5 septembre 2021, que cette rénovation a lieu et qui donne une nouvelle image au collège Sonfonia Rails », dira-t-il.

Poursuivant il a tenu à préciser : « Ce bâtiment de R+3 comprend 15 salles dont une bibliothèque, une salle informatique et une salle de réunion. Aussi une direction de cinq (5) bureaux, une salle des professeurs, 23 toilettes et un logement pour le principal. Le forage réhabilité alimente toute l’école en eau potable, l’électricité a été également rétablie dans toutes les salles et trois projecteurs pour éclairer la cour. Ce bijou rénové compte 44 enseignants dont 4femmes en situation de classe, et un effectif de 1375 élève dont 624 filles avec 16 groupes pédagogiques de la 7è année à la 10è année… »

Plus loin, il a affirmé que vu la pléthore dans les salles de classe, qu’ils (citoyens du quartier) souhaitent l’extension de ladite l’école en construisant de nouvelles salles de classe pour le lycée.

Quant au Directeur communal de Ratoma, il a, au nom des acteurs du système éducatif de sa juridiction remercié le ministre Guillaume à travers le gouvernement pour la rénovation de ce temple du savoir. A l’en croire, cet édifice sera entretenu et utilisé à bon escient.

Dans son intervention de circonstance, le ministre a fera savoir que son département est dans la logique de positionnement de l’école guinéenne. « Et ce repositionnement de l’école guinéenne est un processus. Le repositionnement passe fondamentalement par deux choses : la refondation et le redressement. Aujourd’hui, après les examens nationaux, nous nous sommes assignés des objectifs qui sont la formation des formateurs, la rénovation et l’extension des écoles qui sont en situation difficile ou en situation lamentable. Voilà ce que nous sommes en train de faire sous leadership du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Les moyens ont été mis à notre disposition pour rendre l’accès facile aux élèves. Vous ne pouvez pas parler de la qualité de la formation sans certains préalables. Parmi ces préalables, il y a la formation des formateurs, l’accessibilité des écoles, la rénovation des écoles. Et c’est ce que nous sommes en train d’accomplir », a-t-il déclaré tout en affirmant que plus de 546 écoles doivent être rénovées avant l’ouverture prochaine des classes.

Poursuivant, il a insisté sur l’entretien des écoles en ces termes : « La longévité d’une infrastructure dépend de son entretien. Aujourd’hui, cette école est flambant neuve dont le monde aime voir. Pour maintenir le beau, il faut nécessairement l’entretien. Donc nous demandons aux responsables de cette école de l’entretenir. Nous l’avons dit et c’est dans notre feuille de route cette année. Les inspecteurs iront partout à travers le pays pour voir les écoles qui sont bien entretenues et les responsables qui entretiennent leur école. Tous ceux qui n’entretiendraient pas leurs écoles, se feront remplacés automatiquement par d’autres personnes. Sur ça, nous sommes sans état d’âme… »

