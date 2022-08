Education : le président de la transition offre un important lot de livres aux élèves

A quelques semaines de l’ouverture officielle des classes, le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya offre un important lot de livres aux écoles guinéennes. Ce sont entre autres des livres de lecture, de français, de géographie, d’histoire, de mathématiques, des larousses et autres documents utiles à l’apprentissage.

C’est le ministre de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation, Guillaume Hawing qui a procédé ce mercredi 31 août 2022, à la remise symbolique de ces livres à l’inspection générale de son département chargé de les acheminer aux ayants droits (écoles).

C’était dans les locaux de l’institut national de recherche et d’action pédagogique (INRAP) en présence de plusieurs encadreurs du système éducatif dont les directeurs communaux de l’éducation (DCE).

A cette occasion, le ministre Hawing n’a pas manqué de mots pour remercier le président pour cet acte hautement « significatif ». A l’en croire, l’octroi de ces livres constitue un simple très éloquent de l’inquiétude du Colonel Doumbouya pour l’école guinéenne.

« L’agriculture vit du sol, le maçon vit du ciment, l’enseignant vit du livre. Aujourd’hui, nous sommes contents de ce don du président de la transition. A un mois de l’ouverture des classes, le président a offert des livres que nous nous appelons des vivres à l’école guinéenne. Nous allons tout faire pour que ces livres soient à la disposition des élèves. Nous sommes très contents que l’école guinéenne soit la priorité du chef de l’Etat. Ces livres constituent un simple très éloquent de son inquiétude pour l’école guinéenne. Nous le félicitons et tous les enseignants de Guinée lui disent merci », dira-t-il.

S’adressant aux encadreurs, il dira que ces documents ne sont pas à revendre. « Le président de la transition a choisi le très bon moment pour offrir ces documents aux élèves guinéens. Nous allons mettre ces documents à la disposition des DCE, DPE et des IRE. Mais qu’est-ce que nous allons ajouter à cela ? C’est un don, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu’on doit remettre ces documents aux écoles et aux écoles aussi de remettre aux enfants. Ces livres sont destinés aux élèves. Ce ne sont des livres à revendre, ils sont plutôt à remettre aux enfants. Nous sommes conscients que le constat est très amer. Nous venons de sortir des examens nationaux et nous sommes sur l’organisation de l’ouverture. Les défis sont énormes et si le chef de l’Etat décide de nous remettre ces documents, nous devons tout faire pour que nos élèves aient ces documents. Nous disons merci aux structures déconcentrées pour leurs premiers efforts. Pour une première fois, les premiers documents qu’ils avaient eus, nous avons eu un très bon retour. Et les écoles privées et les écoles publiques, toutes avaient reçu ces documents. Nous souhaitons qu’il en soit ainsi pour ces documents que le président de la transition vient de nous offrir. Vu l’engagement des uns et des autres, nous osons croire que l’année scolaire prochaine sera totalement différente de cette année… »

Pour sa part, l’inspecteur général adjoint de l’enseignement secondaire, Abdoul Karim Bangoura a rassuré le ministre que ces documents arriveront aux ayants droits que sont les écoles et les élèves.

Youssouf Keita

622285400