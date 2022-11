Education : le principal du collège de Kokota (Lola) suspendu pour avoir réclamé 150 mille aux élèves comme frais d’APEAE

Le district de Kokota situé à 17 kilomètres du centre-ville de Lola a été le théâtre des violences dans la journée du mardi. En effet, les élèves du collège ont battu le pavé pour dénoncer la fixation des frais de l’APEAE à 150 mille francs guinéens par le principal.

Ce dernier aurait proposé un montant qui s’élève à 150 mille que les élèves devraient payer à titre de la contribution parentale. Tout serait parti, lorsque un de leurs a été viré dans la salle pour non-paiement.

C’est ainsi que ces collégiens très irrités ont vandalisé la direction de l’école en déchirant quelques documents qui s’y trouvent.

Aussitôt informé de la situation, le DPE s’est rendu sur les lieux pour s’enquérir des raisons fondées de ces violences.

« L’événement de Kokota a été plus ou moins grave dans la mesure où les élèves se sont attaqués à leur direction d’études et ils ont eu à enfoncer la porte et saccager les bureaux.

Ils ont ensuite fait sortir au moins quelques dossiers et affiches au niveau de la direction qu’ils ont déchirés. Mais tout est rentrée dans l’ordre », a expliqué CéCé Haba.

Poursuivant, le DPE ajoute que le principal du collège est déjà suspendu. « J’ai remonté l’information à l’inspecteur qui a suspendu le principal. C’est le directeur des études qui assure la gestion des affaires maintenant. Il a fait cela en complicité avec le maire qui a validé sans pour autant nous informer. C’est là où le problème est parti. Mais de nos jours moi j’ai expliqué clairement à ces deux et ils ont reconnu leurs fautes. La prise en charge des contractuels communaux relève maintenant de l’État, » dira le DPE.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

621-94-17-77