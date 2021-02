Education : Ahmadou Dieng célèbre sa 11è promotion de l’université et la 8è de son institut

La 11è promotion de l’université Ahmadou Dieng et la 8è de son institut de formation professionnelle portent désormais le nom d’Elhadj Papa Koly Kourouma, ministre d’Etat ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement.

Le baptême de ces deux promotions des établissements scolaires d’Ahmadou Dieng a été effectif ce dimanche, 21 février 2021, au palais du peuple à travers la remise de diplôme aux 1010 étudiants sortants des universités et instituts de formation professionnelle de Bentourayah et Sangoyah.

A cette occasion, le porte-parole des étudiants sortants, Cécé Emmanuel s’est exprimé en ces termes : « En ce jour solennel, c’est pour moi un grand honneur de prendre la parole au nom de mes amis récipiendaires, pour vous remercier d’avoir honoré de votre présence, qui marque la fin d’un cycle universitaire et professionnel et Ouvre un nouveau cycle, celui de notre insertion socioprofessionnelle. Nous saisissons cette opportunité pour remercier au fond du cœur les membres de la fondation de l’université Ahmadou Dieng et l’ensemble des encadreurs pour tous les efforts louables consentis pendant notre formation. À nos familles respectives, vont notre fierté et notre reconnaissance éternelle. »

De son côté, le président du conseil d’administration de l’université, Ahmadou Dieng, Mamadou Pathé Dieng a souligné : « C’est avec joie que nous avons baptisé la promotion Elhadj Papa Koly Kourouma, ministre d’Etat ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement. Aujourd’hui, ces étudiants qui ont reçu leurs diplômes de licence fondamentale de BTS et BEP vont aller au service de la nation et à partir de ce moment jusqu’à l’âge de la retraite, c’est des jeunes qui vont servir la Guinée et le monde entier. Nous avons comme vocation de former l’élite Africaine afin que l’Afrique puisse voler de ses propres ailes. Ses étudiants sortants vont profiter de toutes les formations entrepreneuriales en technique de recherche d’emploi, on va les invités aux différentes conférences qu’on organisent et colloques et on va aller vers les entreprises partenaires qui servent de point de chute à nos étudiants en termes de stage. »

Pour sa part, la fondatrice de l’université Ahmadou Dieng, Madame Ramatoulaye Sow a remercié la commission d’organisation et sollicité aussi à ses étudiants sortants d’être sages comme ils l’ont fait à l’école. Elle promet également de continuer son combat, dans le rehaussement du système éducatif guinéen et par la même occasion remercie toutes les autorités éducatives qui ont pris part à cette remise de diplôme.

Plus loin, elle a précisé : « C’est pour la fondation, l’occasion opportune d’exprimer ma profonde gratitude au gouvernement du Professeur Alpha Condé pour son soutien à l’initiative privée, sans laquelle le complexe scolaire et universitaire Amadou Dieng n’aurait pas pu atteindre son seuil d’épanouissement d’aujourd’hui. »

Le Ministre d’Etat, ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Elhadj Papa Koly Kourouma, qui porte le nom de cette promotion a, à son tour préciser : « Je félicite les étudiants pour avoir terminé leur fin de cycle en licence et les autres pour leur diplôme de BTS, mais surtout un sentiment de dilemme, comment accompagner ses étudiants à être compétitif sur le marché de l’emploi, comment faire en sorte que cette promotion qui porte mon nom soit la meilleure des promotions qui se sont succédées à l’université Amadou Dieng et à l’Institut de Formation professionnelle. »

A rappeler que cette remise de diplôme à ces étudiants de la 11è cohorte de l’université Amadou Dieng et de la 8è de son institut de formation professionnelle a connu la présence des cadres du département de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la directrice préfectorale de l’éducation de Coyah, mais aussi des honorables députés et des familles de ses étudiants. Et cette remise a été marquée par la remise du diplôme au feu Michel Haba, décédé le 8 février à titre posthume à sa famille.

Falidou Diallo