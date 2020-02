Education : les opérations de paie des primes d’encouragement aux enseignants démarrent à Conakry

Comme annoncé par le département en charge de la Fonction Publique, de la Reforme de l’Etat et de la Modernisation de l’Administration, les opérations de paie des primes d’incitation aux enseignants ont démarré ce mardi, 11 février, dans les cinq (5) communes de Conakry.

Dans les écoles de Kaloum en passant par celles de Matam, Dixinn, Ratoma et Matoto, les agents payeurs déployés pour la circonstance ont procédé au paiement de ces primes aux enseignants qui étaient présents dans les dites écoles. Pour ceux qui sont absents aujourd’hui, a précisé le chef de la délégation des payeurs, les payeurs revienndront demain mercredi pour leur remettre leurs primes.

Pour Maguerite Tewa Koundouno, enseignante à l’école primaire de Frédéric de Sandervallia, le paiement est une réalité. « Je viens de recevoir mes 450 000 francs guinéens. Je remercie le gouvernement et l’inter-centrale syndicale qui ont bien voulu signé cet accord en faveur de nous les enseignants. Aux amis enseignants qui ont encore à l’idée la grève, je leur demande de revenir dans les classes pour sauver l’avenir de nos enfants. Car, l’Etat vient de fournir un effort qu’il faut nécessairement reconnaitre… »

Présent sur le terrain avec les payeurs, le Directeur communal de l’Education de Kaloum, Ibrahima Yattara s’est réjoui de la concrétisation de cet engagement gouvernemental, avant d’annoncer : « C’est une opération qui a très bien commencé aujourd’hui. Très tôt ce matin, nous avons commencé par Tombo 1 et 2 et actuellement, nous nous trouvons à l’école primaire Frédéric de Sandervallia. J’avoue que l’opération est en train de se dérouler dans la satisfaction générale des enseignants qui sont en situation de classe. Ça se passe sans bruit, les enseignants sont en train de recevoir leurs primes d’encouragement appelé encore primes de zones, conformément au protocole d’accord signé entre le gouvernement et l’intersyndicale. L’opération est en train de se dérouler dans la commune de Kaloum dans les meilleures conditions », dira-t-il entre autres.

Youssouf Keita

