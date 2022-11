Education : l’IRE de N’zérékoré rencontre les différents acteurs afin d’améliorer les résultats  scolaires

Après la direction préfectorale de l’Education, c’est au tour de l’Inspecteur Régional de réunir les acteurs de l’éducation ce mardi à la bibliothèque préfectorale de N’zérékoré.

L’objectif de cette rencontre, selon Gbato Donzo, c’est de faire des réflexions sur les résultats catastrophiques enregistrés l’année dernière afin de changer la donne.

« Il y a quelques années que les résultats scolaires ont tendance à baisser. Les résultats aux examens nationaux de l’année dernière ont été catastrophiques. Aujourd’hui, il y a donc lieu de réfléchir, de se poser la question qu’est-ce qui a d’abord causé cette baisse. Chacun doit réfléchir et dire ce qui a manqué à l’autre. Nous allons voir une feuille de route qui va servir de guide pour les acteurs et partenaires pour que les résultats de la session à venir soient améliorés. Cette séance va permettre une dénonciation réelle et une reconnaissance », a indiqué Gbato Donzo.

Cette évaluation a déjà porté fruit dans les autres préfectures de la région, d’où la nécessité selon lui de la présente rencontre.

« Dans les autres préfectures de la région, ça été une séance de reconnaissance. Cela a permis aux acteurs et partenaires de prendre l’engagement pour la qualification de l’école guinéenne. On ne dit pas à l’avance, mais il faut que chacun reconnaisse ses faiblesses. Partout où je suis passé, les parents eux-mêmes ont reconnu leur démission. On n’a pas le droit de mettre l’intérêt personnel au-dessus de l’intérêt des enfants. Chacun doit s’engager pour que les enfants réussissent. Aujourd’hui dans les écoles, les parents ont reconnu que les bureaux de l’APAE sont démembrés et sont même dysfonctionnels. Certes, c’est une occasion de demander aux coordinations de penser à une redynamisation de ces bureaux », interpelle l’inspecteur régional de l’éducation.

La nomination de Gbato Donzo à la tête de l’inspecteur régional de l’éducation de N’zérékoré a été saluée par plusieurs observateurs, à cause, selon eux, de son expérience dans l’éducation.

Amara Souza Soumaoro Correspondant à N’zérékoré

