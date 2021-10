Education : ‘’nous sommes confrontés à un manque d‘enseignants et de tables-bancs’’ (IRE de Labé)

Même si pour le moment aucune date officielle n’a été fixée pour l’ouverture des classes de la session 2021-2022, au niveau de l’Inspection régionale de l’Education de Labé, les autorités éducatives peaufinent leur stratégie, mais disent être confrontées à un manque d’enseignants. Trouvé dans son bureau, ce mercredi 06 septembre, le premier responsable régional de l’Education de Labé nous confie que, malgré que les nouvelles autorités n’aient pas encore donné une date pour la réouverture, tout serait presque bouclé dans sa juridiction.

« Les préparatifs avancent. Au jour d’aujourd’hui, presque 90% des encadreurs pédagogiques dans les établissements, DPE, DSEE sont déjà à leurs postes pour préparer la rentrée. Il faut parler de l’assainissement des écoles, de la formation des groupes pédagogiques, de l’ouverture des documents pédagogiques. Donc c’est beaucoup avancé », affirme Bato Donzo.

Pour s’imprégner de l’état d’avancement de ces préparatifs, des équipes ont été déployés sur le terrain, et des évaluations ont été faites par visio-conférence avec la hiérarchie et les différentes directions, renchérit l’IRE.

« Nous, nous sommes actuellement sur le terrain pour contrôler ces activités. Nous, au niveau régional, on avait déjà tenu une réunion en visio-conférence avec les DPE, et ensuite nous avons eu une réunion en visio-conférence avec le département. Et on avait trouvé que c’est beaucoup avancé. Lorsque ça va être décidé, ça ne va pas nos surprendre puisque nous sommes prêts, et nous sommes en rapport avec les APEAE », précise l’IRE.

Parlant des difficultés, notre interlocuteur laisse entendre que la région de Labé est confrontée à un manque d’enseignants et des tables-bancs.

« Il y a des déficits d’enseignants, merci à la communauté, à travers l’APEAE qui sans elle, beaucoup de classes seraient fermées l’année dernière. C’est grâce à leur concours en engageant et en prenant en charge des enseignants contractuels communautaires. Avec ces nouvelles autorités, il ne faut pas se dire qu’à la rentrée il va y avoir des enseignants, donc de redoubler d’efforts pour que les classes puissent rouvrir avec les enseignants contractuels. L’année dernière, on nous avait promis des tables-bancs mais on n’a pas eu. Il faut faire avec ce qu’on a au lieu d’attendre les promesses », dit Bato Donzo, tout en lançant un appel à l’endroit des parents d’élèves : continuer les préparatifs et faire inscrire les enfants qui ont l’âge d’être inscrits en première année.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

