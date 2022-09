Education : remise des kits scolaires aux élèves et orphelins de SOS Villages d’Enfants offerts par le président Doumbouya

Le ministre de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation, Guillaume Hawing et le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Colonel Amara Camara ont procédé ce mercredi 14 septembre 2022, à la remise officielle des kits aux élèves et enfants orphelins.

Ce don du président de la transition Colonel Mamadi Doumbouya à l’école guinéenne est composé des fournitures scolaires dont des sacs, cahiers, bics, crayons, boîtes mathématicales etc… La cérémonie de remise a eu lieu en début de soirée de ce jour à SOS Villages d’Enfants à ENTA, dans la Commune de Matoto.

Ayant effectué le déplacement, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Colonel Amara Camara a, au nom du président de la transition souhaité une bonne rentrée scolaire à ses enfants de Guinée qu’il (président Doumbouya) porte énormément dans son cœur.

« Il a estimé qu’à l’ouverture, ses enfants au même titre que ceux qui n’ont pas leurs parents qui peuvent les prendre en charge puissent avoir le minimum pour aller à l’école. C’est assez symbolique mais c’était vraiment le sens du message qu’il avait voulu porter et dire à ses enfants qu’ils ont également un père qui veille sur eux et que cette école au même titre que les autres écoles SOS de Guinée mériteront toute l’attention de la plus haute autorité du pays », a martelé le porte-parole de la Présidence de la République.

Pour sa part, le ministre Guillaume Hawing a, devant les enfants, familles et encadreurs des enfants orphelins ou porteurs de handicap rappelé que depuis son avènement au pouvoir le 5 Septembre 2021, le Colonel Mamadi Doumbouya, Président de la Transition a placé le système éducatif au centre de ses priorités. Et dans ce sens, dira-t-il, des efforts considérables ont été réalisés en seulement un an de l’ère CNRD dans le cadre de l’amélioration de l’accès à une éducation de qualité, équitable et inclusive pour tous les enfants guinéens.

« Parmi ces actions, on peut citer entres autres l’accompagnement pour l’organisation d’examens crédibles ; L’appui du MEPU-A pour la formation des formateurs ; L’initiative présidentielle pour la construction de 1000 salles de classe L’appui au MEPU-A pour la rénovation et l’équipement de 546 salles de classe; L’octroi d’important lots de manuels scolaires aux élèves; la revalorisation des parmes de surveillance; l’institutionnalisation de la SENASCO et aujourd’hui ce don des kits scolaires aux élèves orphelins. »

Pour atteindre les objectifs d’une éducation inclusive de qualité dans notre pays, une des voies déterminantes et essentielles est aussi la prise en charge dans le processus enseignement/apprentissage, des enfants orphelins ou porteurs de handicap.

« En effet, il n’est pas rare, vous conviendrez avec moi, de rencontrer des élèves ou des parents d’élèves ne disposant d’aucun moyen approprié pour faire face aux frais d’écolages et fournitures, le seul recours pour eux étant le soutien et l’accompagnement de l’Etat. Aujourd’hui, Mesdames et Messieurs, par la remise de ces Kits scolaires à cette catégorie d’élèves pour leur permettre de mieux préparer la rentrée scolaire 2022-2023, nous assistons une fois de plus à la matérialisation de cette vision de Son Excellence Monsieur le Président de la Transition (…) Aucun enfant, quel que soit son origine sociale et/ou son handicap, ne doit être condamné à vivre dans la rue en mendiant ou en vendant de petits articles. Le droit à l’éducation est un droit fondamental universel pour tous. Le Gouvernement, à travers le Ministère de l’Enseignement Pré Universitaire et de l’Alphabétisation, est conscient que l’octroi de ces kits scolaires, est aussi un élément déterminant pour obtenir un meilleur résultat scolaire », a-t-il précisé dans son discours avant de rassurer que ces kits scolaires seront mis aux ayant droits à savoir les élèves orphelins et ceux porteurs de handicap.

Présent sur les lieux, le Directeur National de SOS Villages d’Enfants, Richard Watchinou a, au nom de tous les enfants privés d’une prise en charge parentale adaptée, des plus hauts responsables de SOS Villages d’Enfants International et de tous les collègues de SOS Villages d’Enfants en Guinée, souhaité la bienvenue au village d’enfants SOS de Conakry à toutes les personnalités qui ont effectué le déplacement et leur mandataire dont le président Mamadi Doumbouya qui a fait ce don.

« Permettez-moi de vous dire que c’est un acte qui est déjà inscrit en lettre d’or dans les annales de l’histoire de SOS Villages d’Enfant », s’est-il réjouit.

Poursuivant, Richard WATCHINOU est sur quelques statistiques effectué par l’UNICEF il y a de cela 4 ans. « Selon un rapport de l’UNICEF de 2018, plus de 7 enfants guinéens sur 10 sont vulnérables. En observant de près les caractéristiques ainsi que les causes de cette vulnérabilité des enfants en République de Guinée, il est ressorti régulièrement ce qui suit: La plupart des parents ont démissionné vis-à-vis de leur rôle de parent à l’endroit de leurs enfants. Nos communautés ont perdu complètement le sens des valeurs qui caractérisaient autrefois les communautés africaines, et enfin ; Les autorités politiques et administratives à divers niveaux se sentent de moins en moins redevables vis-à-vis de la protection de l’enfant. Excellence Monsieur le Président de la République Le tableau que je viens de peindre semble sombre, je dirai même très sombre. Cependant, il y a de l’espoir et vous n’avez cessé de le prouver depuis que le CNRD est arrivé à la tête de la République de Guinée. Votre acte de ce jour, 14 septembre 2022 vient encore prouver aux enfants de Guinée qu’ils ont raison d’espérer », dira le directeur national de SOS Villages d’Enfants.

Pour finir, M. Watchinou réitère l’engagement de SOS Villages d’Enfants d’œuvrer aux côtés de l’Etat guinéen pour le mieux-être des enfants en République de Guinée. « Je voudrais adresser à l’attention de votre autorité la doléance qui se décline comme suit: – la connexion du village d’enfants SOS de N’zérékoré au réseau électrique de EDG – l’inscription systématique de tous les enfants et familles bénéficiaires de SOS Villages d’Enfants au fonds développement social et de l’indigence de l’Etat : une subvention monétaire annuelle pour chaque enfant pris en charge par SOS Villages d’Enfants une distinction de l’Etat guinéen à SOS Villages d’Enfants pour son impact dans la vie des enfants en République de Guinée depuis 1985. »

Très heureuse de recevoir ce don du premier responsable du pays en l’occurrence Colonel Mamadi Doumbouya, Thérèse Tété Koïvogui a, au nom de tous ses collègues fait savoir qu’aujourd’hui, c’est un grand jour pour chacun d’entre eux avant de remercier les donateurs.

« Nous voulons très sincèrement vous remercier pour ses kits scolaires pour les enfants vulnérables. Permettez-nous par ailleurs de vous dire que nous comptons entièrement sur vous pour faire de notre école une école de qualité et pour faire des élèves d’aujourd’hui des adeptes de qualité pour demain […] Au-delà du renforcement des ressources financières, matérielles et humaines nécessaires, le renforcement de la capacité de nos écoles, nous souhaitons votre accompagnement afin d’améliorer les services offerts aux enfants ayant besoins de protection parentale adaptée. Ce soutien passe par le parrainage d’enfants et des familles vulnérables, les dons de diverse nature mais aussi et surtout à l’accès au fond d’indulgence de l’Etat. »

Pour terminer, il est important de rappeler que SOS Villages d’Enfants est une organisation non gouvernementale et indépendante de développement social fondée en 1949. Elle couvre dans le domaine de la protection et promotion des droits des enfants qui ont perdu ou qui risquent de perdre la prise en charge parentale et qui a vue jour en Guinée depuis 1985 et intervient dans les régions de Conakry, Kankan, Labé et N’Zérékoré. De nos jours, elle soutient directement 4.400 enfants et jeunes dont environ 280 enfants/jeunes (116 filles) entièrement à sa charge au quotidien et vivent dans ses différentes installations à travers le pays. Les 4 120 autres enfants et jeunes vulnérables sont soutenus dans leurs communautés à travers le renforcement de leurs familles respectives.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08