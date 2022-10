Education : signature des contrats de performance entre le MEPU-A et les inspecteurs régionaux

Les échecs aux examens nationaux de l’an dernier ont donné des signaux forts sur le faible niveau du système éducatif de notre pays. C’est pour inverser cette tendance que le département en charge de l’Enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation conduit par le ministre Guillaume Hawing a organisé une rencontre qui s’est tenue ce samedi 15 octobre 2022, dans la salle de conférence de l’INRAP.

Objectif, procéder à la signature des contrats de performance entre le département et les inspecteurs régionaux de l’éducation, une première au MEPU-A.

Ceci devra permettre aux concernés de donner de nouvelles dynamiques en matière du renforcement du système éducatif de notre pays en vue d’éviter les résultats négatifs enregistrés récemment temps au niveau des examens nationaux que des classes intermédiaires.

Dans discours introductif, le conseiller principal du Ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation, Sayon Camara a décliné sur le contenu des contrats qui s’articulent autour de huit (8) objectifs qui sont entre autres : le suivi et le contrôle administratif des DPE; DCE et un échantillon des DES et DE; procéder au contrôle administratif et pédagogique des 995 établissements sur 2129 publics et privés, un échantillon d’écoles primaires et établissements scolaires; procéder à l’inspection pédagogique des professeurs du secondaire au total 6611; le renforcement des capacités des professeurs des collèges et lycées pour un total de 12515 sur 31022; s’assurer de l’effectivité de l’encadrement rapproché par les DCE et DPE des enseignants du primaire pour un total 41190 enseignants sur les 51712; l’organisation des phases régionales des activités culturelles et sportives (sports scolaires et SENAMSCO); veiller à la promotion du civisme dans les écoles et établissements; et enfin veiller à l’entretien des bureaux et logements administratifs des IRE; DPE et DCE.

Des activités planifiées à leur réalisation en passant par des indicateurs objectivement vérifiables et les taux de réalisations sont des outils d’évaluation trimestrielle qui sont joints à ces contrats de performance.

Selon M. Camara, l’exécution de ces objectifs dans les règles de l’art, va sans doute apporter un plus à la qualification de l’enseignement guinéen.

Des contrats de performance que les inspecteurs régionaux de l’éducation comptent honorer en vue non seulement de bénéficier de la confiance du gouvernement à travers le département mais également du peuple de Guinée tout entier.

C’est dans cette optique que Gbato Donzo a, au nom des inspecteurs régionaux de l’éducation noté: « Cette cérémonie de signature de contrats de performance est pour nous la valeur de serment. Puisqu’un serment engage la personne devant Dieu et les hommes, nous sommes ainsi engagés devant Dieu et les Hommes à accomplir et à faire accomplir avec efficacité les missions, attributions et rôles dévolus aux structures déconcentrées lRE et DPE/OCE Contenus dans les manuels de procédure de gestion pédagogique et administrative… »

Dans son discours d’orientation, le ministre Guillaume Hawing a fait comprendre à l’assistance que le bilan de son département dépend du niveau de performance produit dans les écoles du pays. Pour cela, il faut nécessairement la participation active de chacun et de tous principalement les IRE, les DCE/OCE.

Dans cette perspective qu’il les a instruits à plus de volonté et d’abnégation dans le travail afin que l’éducation guinéenne soit remise sur les rails. Il les a également invités à mettre du sérieux dans le recrutement des enseignants.

« Ne recruter que ceux qui sont enseignants, j’insiste la dessus, car, ça y dans l’intérêt du système éducatif de notre pays. Puisque la formation de qualité des enfants dépend du niveau des enseignants », conclut-il.

Youssouf Keita