Effectivité de la réduction du nombre de sociétés grossistes de médicaments en Guinée ? Dr Manizé pas sûr

L’annonce a été faite par voie de presse. C’est l’inspecteur général du Ministère de la santé lui-même qui aurait dit que l’opération sur la réduction du nombre de sociétés grossistes de médicaments en Guinée a connu son épilogue.

Et que la médicrime qui va en découler va commencer immédiatement à travailler sur les grandes artères de la capitale Conakry. Ce, pour poursuivre l’assainissement de ce secteur. Mais cette annonce ne rassure pas le secrétaire général du syndicat des pharmaciens et officines privées de Guinée interrogé par notre rédaction dans la soirée de ce mardi, 24 mars.

« Ce ne sont pas des effets d’annonce là qui me nourrissent. Je veux des actes. Et quand un Ministère aussi sensible prend des dispositions, mais ce n’est pas dans le territoire que ça doit être. C’est le même jour on publie. On risque de tomber dans un circuit. Il y aura de la confusion. Et là où il y a confusion, il y a corruption. C’est que nous sommes en train de tirer du beeftea de la bouche de certains qui ont ça plus de 35 ans. Ça ne les fait pas plaisir. »

En l’en croire, les professionnels de la pharmacie n’ont pas été associés avant la sortie de l’inspecteur général du département en charge de la santé en Guinée.

C’est nous qui sommes des pharmaciens qui connaissons les grossistes. Ce n’est pas le Ministre de la santé. Ce n’est pas l’inspecteur général, à plus forte raison le chef de l’Etat », a-t-il martelé, avant de poursuivre :

« Nous sommes sur notre faim. Je vais profiter de votre micro pour dire que nous avons une base de secteur aujourd’hui qui compte plus de 51 promotions. Et la plupart de ces promotions aujourd’hui n’ont pas de travail. Donc ça grogne. Ça risque de prendre la rue. Et ce n’est pas bon pour le secteur », avertit-t-il.

Yamoussa Camara

+224 657851102