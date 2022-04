Effets du jeûne sur la santé : les conseils avisés de Dr Ben Youssouf Keita, médecin

Le jeûne est une pratique qui consiste à se priver de nourriture et de boisson pour une période déterminée. Il existe plusieurs types de jeûne. Le jeûne partiel, le jeûne intermittent, le jeûne prolongé ou encore le jeûne total. Chacune de ces variantes possède ses propres spécificités, parfois dictées par des règles strictes, soit par les courants de pensée ou par la région. Pour le dernier cas qui est le jeûne spirituel ou religieux appelé carême chez les chrétiens (40 jours) et Ramadan chez les musulmans (30jours). C’est la plus ancienne forme de jeûne, faite à l’image du jeûne de Jésus Christ et du prophète Mohamet (PSL). Parlant spécialement du jeûne religieux, est-il obligatoire de l’observer? Surtout pour ceux qui sont malades. Pour répondre à ces questions, notre rédaction est allée à la rencontre des médecins pour plus d’éclaircissements. S’il y en a, les effets négatifs et positifs du jeûne sur la santé.

En tant que fervent croyant et pratiquant, Honorable Dr Ben Youssouf Keita, spécialiste en chirurgie digestive, professeur en médecine et ancien président de la commission santé de l’assemblée nationale dira d’abord, que ce qu’il faut savoir, le jeûne est une pénitence.

« Et qui parle de pénitence parle de sacrifice de soi, d’endurance. Donc ce n’est pas une p », a-t-il indiqué.

Parlant des effets du jeûne sur la santé des hommes, partagés entre ces croyances, sa foi en Dieu et son serment d’Hippocrate vis-à-vis des malades, l’ancien président de la commission santé à l’assemblée nationale a laissé entendre qu’en général, le jeûne a des effets sur l’organisme. Cependant, pour ceux qui n’ont aucune maladie incurable, il les appelle à observer le jeûne puisqu’il estime que ces derniers peuvent compenser après la rupture du jeûne.

« L’organisme humain a besoin de kilocalories, un adulte a besoin de 1600 jusqu’à 3000 voire même 4000 kilocalories par jour. Et cela signifie que pour avoir 1600 kilocalories, il faut consommer du sucre, des protéines, de la graisse et des vitamines sans oublier les sels minéraux .Et vous devriez boire 1 jusqu’à 2 litres d’eau par jour pour que vous puissiez libérer un à un litre et demi d’urine par jour pour qu’on dise que vos reins fonctionnent normalement. Parce que si les reins ne fonctionnent pas normalement, vous allez vers une insuffisance rénale. Donc il faut comprendre que l’organisme a besoin de ces apports en 24heures, c’est ce qui veut dire du matin jusqu’au coucher vous avez besoin de manger. Alors si vous restez sans manger, ce qu’on appelle le jeûne, la pénitence, il y a des risques. Vous pouvez être déshydratés, si vous ne buvez pas et si vous faites des exercices, si vous fournissez de l’énergie, vous utilisez vos kilocalories alors qu’avec le jeûne, il n’est pas permis de boire. Du matin jusqu’au soir, vous ne prenez pas de protéines, vous ne prenez pas de lipides, vous ne prenez pas de glucides, votre organisme va être faible. C’est pourquoi, si vous avez l’habitude de travailler du matin jusqu’à 18heures, avec le jeûne à partir de 14 heures vous ne serez plus lucides, vous êtes fatigués, vous êtes somnolents, votre effort physique diminue. Là, c’est l’effet du jeûne. Mais à préciser, pour ceux qui ne sont pas malades c’est à dire ceux qui n’ont pas de maladies incurables telles que le diabète, l’hypertension, le cancer, la diarrhée sévère, les femmes en état de famille (grossesse), ils peuvent observer le jeûne tout en respectant le régime nutritionnel, celui d’avoir les 1600 kilocalories par jour. Evidemment quand vous allez rompre le jeûne le soir, vous pouvez compenser, donc dans ce cas. », a-t-il indiqué.

S’il y a des personnes ou encore des médecins qui estiment que le jeûne peut être une thérapie pour la santé, quant à Dr Ben Youssouf Keita, il dira que le jeûne n’est pas une prescription médicale. Pour lui, les personnes qui doivent jeûner ce sont des personnes saines d’esprit, des corps qui ne souffrent pas de maladies sérieuses.

« En réalité, il faut savoir que le jeûne n’est pas une prescription médicale, c’est un sacrifice, c’est un don de soi, c’est se rapprocher de Dieu, c’est purement spirituel et religieux, mais ça n’a absolument rien à voir médicalement. Les médecins qui disent que pour l’hypertension, le diabète, on peut recommander le jeûne, il faudrait qu’ils le démontrent. Ce n’est pas le jeûne qui va faire que vous allez guérir de l’hypertension. Non, l’hypertension, ça c’est un symptôme, c’est soit une augmentation du volume sanguin ou une augmentation de la résistance vasculaire c’est l’un des deux facteurs ou les deux facteurs combinés qui donnent l’hypertension. Ce n’est pas parce que vous avez jeûné que votre résistance vasculaire va diminuer. Donc, il faut tout simplement observer le régime hyposodé ( sans sel) parce que quand vous mangez beaucoup de sel, vous aller boire beaucoup d’eau et votre volume sanguin va augmenter. Peut-être le médecin le dit parce qu’il pense que le fait de rester le matin jusqu’au soir sans boire l’eau, ça peut faire effectivement que le volume sanguin diminue. Mais si la résistance vasculaire est là, ça ne soigne pas la tension. C’est une maladie qu’on entretient, lorsque vous êtes déclarés hypertendus, ou diabétiques, vous l’êtes à vie. Vous imaginez, le diabétique doit manger à des heures bien définies, il faut au moins 3 fois par jour, par exemple le petit matin à 7 heures ou 8 heures, le déjeuner entre 13 heures et 14, le dîner entre 19 heures et 20heures. Alors, je ne vois pas donc le diabétique auquel on peut recommander de ne pas manger du matin jusqu’au soir. Le jeûne n’est pas recommandé chez les diabétiques confirmés. Parce qu’ils doivent prendre leurs médicaments et leur manger à des heures bien précises. Les personnes ayant des maladies sévères aussi, telles que l’ulcère, le gastrique, le cancer ou encore les femmes en état de famille avancée ou pas. On ne peut pas imposer à ces personnes le jeûne. Donc moi je recommande le jeûne à ceux qui n’ont aucune maladie et ceux qui ont des maladies qui ne sont pas incurables. Et les confrères, s’il y en a qui recommandent le jeûne pour traiter ou faire un régime, je veux être en confrontation avec eux pour qu’ils me convainquent moi-même de cette théorie. Moi je ne suis pas une adepte de cette théorie. », a dit Honorable Ben Youssouf Keita.

Cependant, à ces personnes malades puisqu’elles ne peuvent pas observer le jeûne, il leur recommande à chaque rupture, de faire don de repas à des personnes qui observent le jeûne, si les moyens le leur permettent.

En ce mois de carême et de ramadan, notre rédaction souhaite bon ramadan aux fidèles musulmans et aux fidèles chrétiens, bon carême.

Christine Finda Kamano

622716906