Effigie de Sékou Touré au pont 8 novembre: l’association des victimes du camp Boiro demande à ce que le portait soit enlevé

Au cours d’une conférence de presse animée, ce mercredi, l’association des victimes du camp Boiro (AVCB) a dénoncé le graffiti du président Sékou Touré au pont 8 novembre, à l’entrée principale du centre-ville de Kaloum. Une effigie, que l’association qualifie d’insulte à la mémoire des personnes qui ont été pendues au même lieu sous le régime Touré. Mais aussi une incitation à la haine entre Guinéens.

“Ce pont est non seulement le symbole des martyrs de la première république, mais il a aussi été le théâtre de tueries de dizaines de jeunes guinéens venus manifester pacifiquement en 2006. L’Etat s’était alors engagé à y apposer une stèle en mémoire à tous ces martyrs, nombreux en Guinée. Ce pont ne saurait être souillé par l’effigie de celui qui a ordonné les exécutions et exactions de toutes sortes durant les 26 ans de règne de la première république“, a dénoncé Dr Fodé Maréga, membre de l’AVCB).

Selon lui, apposer l’effigie d’Ahmed Sékou Touré sur ce pont constitue une insulte à l’histoire de la Guinée et une incitation à la haine entre Guinéens.

“Il est donc inadmissible qu’une autorité guinéenne, quelle qu’elle soit, dotée d’un minimum de sens de la responsabilité vis-à-vis de l’histoire de ce pays puisse prendre la décision d’autoriser un tel acte ignoble. Aurait-on perdu toute dignité ou tout sens du respect de l’humain en république de Guinée?”, s’est-il interrogé.

Par ailleurs, de préciser: “Ce qui nous importe, c’est de vraiment enlever cette effigie de ce tortureur, de ce tueur, de cet assassin au niveau du pont 8 novembre. Et commencer ce qu’on a toujours réclamé ici c’est cette commission, vérité justice et réconciliation. La seule capable de nous permettre vraiment de montrer tous ces faits d’aller vers une justice, une réparation et une réconciliation. Et pour cette réparation, nous voulons des stèles au niveau du camp Boiro, au pont 8 novembre, des frontières où il y a des charniers. Et par partout dans le pays parce qu’on tuait partout. Nous, nous avons comptabilisé, aidé en cela par Amnesty international, il a eu jusqu’à 50 mille victimes pendant ce régime”. Et d’ajouter: “Et voilà, pourquoi, nous, nous disons que c’est un crime contre l’humanité, contre la population guinéenne. Et nous ne pouvons pas accepter aujourd’hui des jeunes qui ne connaissent strictement rien sur ce qui s’est passé, se mettre à falsifier encore une fois l’histoire comme leurs parents, qui les manipulent pour nous narguer j’allais dire sur ce pont 8 nombre où le bourreau a tué”.

” Au nom de la mémoire de milliers de Guinéens exécutés sauvagement sous la 1ère république, nous exigeons que ce symbole soit protégé par l’Etat“, a invité M. Maréga.

Elisa Camara

