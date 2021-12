Égypte : un entraîneur meurt alors que son club venait d’inscrire le but victorieux dans le temps additionnel (Médias)

La rencontre de deuxième division du championnat égyptien qui opposait le jeudi, 02 décembre, les clubs d’El Maghd et El Zarqa s’est terminée dans des conditions tragiques.

Selon plusieurs medias, l’entraîneur égyptien Adam El-Selhadar du club d’El Maghd est décédé de suite d’une crise cardiaque alors que son club venait d’inscrire le but victorieux de son club dans le temps additionnel de la rencontre.

Au moment où tous les supporters du club célébraient le but marqué dans les arrêts de jeu de la seconde période, Adam El-Selhadar a été victime d’une crise cardiaque.

Selon RMC Sport qui cite le Daily Mail, l’entraîneur a été conduit d’urgence à l’hôpital avant que les médecins ne constatent son décès. L’entraîneur égyptien, Adam El-Selhadar était âgé de 53 ans.

Une victoire au goût amer comme pour dire qu’il n’y a pas que les trois points qui comptent dans un match de football.

Sadjo Bah