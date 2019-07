Egypte : voici la vérité sur l’audio d’Amadou Diaby...

Depuis hier, un audio du 1er vice-président de la Fédération guinéenne de football Amadou Diaby se défoulant sur Antonio Souaré est devenu viral sur la toile.

Selon nos informations, ces propos qui sont bien d’Amadou Diaby ont été tenus dans un contexte différent. L’affaire remonte d’il y a 5 jours au Caire. Le no2 de la Féguifoot vient à l’hôtel de Antonio voulant le rencontrer, un limier [très connu en Guinée] le bloque net et l’empêche de rencontrer son chef. Amadou tente en vain d’expliquer à l’agent qu’il n’a pas à demander un rendez-vous pour voir son patron direct.

Comme il fallait s’y attendre, Amadou, hors de ses gonds, rouspète violemment. Il était sans imaginer qu’il était sous enregistrement.

« Antonio, Antonio. Antonio est Dieu ? Dis donc, arrêtez, vous aussi. C’est quoi ça ? Antonio m’a trouvé dans le football. Il a trouvé que je vivais. (…) », avait-il lâché.

Aux dernières nouvelles, on apprend qu’Antonio et Amadou ont tourné la page de l’incident et ont même partagé la tribune ensemble, lundi, lors du point de presse.

Focus de Mediaguinee