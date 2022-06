El-Ghassim Wane, chef de la MINUSMA : « les soldats guinéens sont disciplinés, techniquement préparés »

Le chargé d’affaires de l’ambassade de la République de Guinée au Mali, au Burkina Faso et au Niger, avec pour siège à Bamako, a rendu une visite de courtoisie au quartier général de la MINUSMA [Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali] pour remercier son patron pour leur soutien et les efforts consentis pour le rapatriement du corps du jeune soldat Jean Emmanuel Haba.

Les deux diplomates en ont profité pour parler de la situation des militaires guinéens déployés au nord du Mali, mais aussi de la nécessité de prolonger le mandat de la MINUSMA pour la sécurité du Sahel.

« Nous remercions la Guinée pour son panafricanisme et son dévouement à combattre le terrorisme dans le Sahel. Les soldats guinéens sont disciplinés, ils sont techniquement préparés, ils viennent avec leurs équipements au complet », a déclaré EL-Ghassim Wane (à droite sur la photo), le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies au Mali et Chef de la MINUSMA

Il a ensuite parlé de son projet dans le futur proche, celui de faire passer désormais tous les équipements de la MINUSMA au port de Conakry qui est, dit-il, aujourd’hui un port de référence dans la sous-région. Il souhaite se rendre en Guinée dans un bref délai à Conakry pour rencontrer les autorités portuaires et les plus hautes autorités guinéennes pour faciliter ce projet.

En réponse, Abdoulaye Fofana, le chargé d’affaires de l’ambassade de Guinée à Bamako a remercié son homologue pour les efforts fournis par la MINUSMA pour le jeune soldat tombé à Kidal, au nord du Mali, tout en promettant au représentant spécial que la Guinée sera toujours au côté des Maliens dans cette crise. Il a ensuite transmis les salutations du colonel Mamadi Doumbouya, le président de la transition, à M. WAne.

« Entre le Mali et la Guinée, c’est une longue histoire. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya l’a rappelé au nouveau contingent qui doit venir remplacer l’autre contingent, que la Guinée reste et restera toujours au côté des Maliens jusqu’à la fin de cette guerre. On vous remercie beaucoup pour votre implication personnelle pour le rapatriement du corps du jeune soldat guinéen, tombé sur le champ d’honneur. En ce qui concerne votre projet de faire passer les équipements militaires de la MINUSMA par le port de Conakry, je vous informe que le port de Conakry vient d’être désigné comme le port le plus performant de la sous-région, c’est acquis. Notre port est maintenant l’un des ports les plus fiables. Merci pour l’accueil, surtout pour ce témoignage qui concerne nos militaires pour leur bonne conduite au sein de la MINUSMA. », a indiqué M. Fofana.

Moussa Oulen Traoré, correspondant à Bamako

