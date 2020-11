El Guerguerat : la Guinée apporte son soutien au Maroc et à son intégrité territoriale

Dans un communiqué, la Guinée à travers son Ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger a exprimé ce mardi 24 novembre 2020, son ‘’soutien entier à l’action pacifique, légale et non offensive menée par les Forces Armées Royales’’ dans la zone tampon d’El Guerguerat.

« Avec beaucoup d’attention les derniers développements de la situation au Sahara marocain marquée récemment par des tentatives d’intrusion et d’obstruction de la circulation des biens et des personnes dans la zone tampon d’El Guerguarat”, dit le ministère guinéen des Affaires étrangères, rappelant que «la souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de son territoire” et condamne “toute tentative illégale de modifier le statu quo dans la zone tampon d’El Guerguarat”.

Le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger “exprime, au nom du gouvernement guinéen, son soutien entier à l’action pacifique, légale et non offensive menée par les Forces Armées Royales pour empêcher définitivement ces actions illégales qui contreviennent au droit international, aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU et entravent les échanges commerciaux”

La Guinée, depuis son indépendance en octobre 1958, s’est toujours rangée du côté du droit international dans le règlement des conflits.