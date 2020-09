Election en Guinée : la Sierra Leone renforce sa présence militaire à la frontière

La Sierra Leone, petit pays de l’Afrique de l’Ouest, qui craint des troubles en Guinée à l’approche de l’élection présidentielle du 18 octobre se barricade à nouveau.

Selon Africa Intelligence, « pour faire face à une situation sociale potentiellement explosive en Guinée au lendemain de l’élection présidentielle du 18 octobre, les forces militaires de la Sierra Leone redoublent d’ores et déjà de vigilance le long des frontières ».

« Les Republic of Sierra Leone Armed Forces (RSLAF) s’apprêtent à faire construire six nouvelles bases avancées de patrouille le long des frontières du pays, une manière d’anticiper une potentielle instabilité politique du côté de la Guinée voisine », informe le journal. Révélant que 800 points d’entrée sont sans surveillance entre les deux pays, favorisant “la recrudescence d’actes de contrebande dans ces zones tampons que la Sierra Leone partage avec la Guinée, mais aussi le Liberia’’.

Mohamed Bankapomah Bangoura, directeur du département de la sécurité des frontières à l’Office of National Security (ONS), cité par Africa Intelligence a indiqué en mars dernier que ‘’ces failles sont notamment exploitées par les contrebandiers, organisés en groupes criminels transfrontaliers, pour exfiltrer illégalement hors du pays des ressources telles que l’or et le bois ».

« Surtout, une importante communauté d’ethnie malinké – celle du président Alpha Condé -, liée économiquement à la Guinée, est établie dans les provinces frontalières de la Sierra Leone, contribuant à alimenter l’inquiétude des autorités de Freetown dans l’hypothèse où éclateraient, de part et d’autre de la frontière, des troubles politiques et sociaux résultant des élections. Lors de la campagne présidentielle de 2010 la question identitaire avait été au cœur du second tour entre Cellou Dalein Diallo et Condé », écrit le journal.

Le scrutin du 18 octobre prochain met principalement aux prises le président sortant Alpha Condé qui brigue un 3è mandat et son opposant Cellou Dalein Diallo qui veut prendre sa revanche.

Yaya Dramé