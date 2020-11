Election du 18 octobre : la Codecc félicite Alpha Condé et salue un exercice électoral réussi !

DECLARATION DE LA CODECC – La Coalition Démocratique pour le Changement dans la Continuité (CODECC) se félicite vivement de la confirmation de l’élection à la Présidence de la République, de son candidat, Professeur Alpha CONDE, avec 59,50% des suffrages exprimés, au titre des résultats définitifs du scrutin du 18 octobre 2020, proclamés par la Cour Constitutionnelle.

La CODECC salue un exercice électoral réussi et une grande victoire de la démocratie et de la république, tributaires de la maturité politique du peuple de Guinée qui a tenu à se rendre dans le calme et la paix aux urnes, le 18 octobre 2020 pour accomplir son devoir civique.

A la suite du verdict de la Cour Constitutionnelle qui a traité du contentieux électoral et consacrant ainsi, l’épuisement des voies de recours contre le processus, tels que définis par la loi, la Coalition Démocratique pour le Changement dans la Continuité appelle l’ensemble des candidats et leurs partisans, au sens de responsabilité démocratique et civique en faisant le choix de l’acceptation pacifique de la volonté librement exprimée par les électeurs.

La CODECC proclame que dans le jeu démocratique qui établit, par l’expression du suffrage, le pouvoir du peuple, toutes les réussites et les échecs électoraux sont l’apanage du peuple souverain et doivent être acceptés comme tels par l’ensemble des compétiteurs politiques.

La CODECC remercie vivement, toutes les parties prenantes à l’organisation du processus électoral, notamment la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et ses démembrements pour leurs efforts fournis en faveur d’une bonne organisation de l’élection du 18 octobre 2020.

La CODECC félicite l’ensemble de ses structures ainsi que le Rassemblement du Peuple de Guinée Arc-En-Ciel (RPG-AEC) pour leur implication effective en faveur de la victoire du candidat, Professeur Alpha CONDE.

A l’entame de cette nouvelle ère qui consacre le 1er sextennat présidentiel de la 4ème République, amorcée sous le signe d’un nouveau départ dans la vie nationale en faveur de l’ancrage de la démocratie et de l’Etat de droit, la CODECC appelle vivement, l’avènement d’un Etat fort capable, dans les conditions et formes prescrites par la loi, de restaurer, partout et envers et contre tous, l’autorité de l’Etat, nécessaire à la préservation de la paix et de la cohésion sociale ainsi qu’à la protection des droits fondamentaux et des libertés publiques.

Sur le fondement de la charte de la CODECC pour la bonne gouvernance, conclue entre les entités de la CODECC et son candidat, Professeur Alpha CONDE, la Coalition Démocratique pour le Changement dans la Continuité exprime toute sa disponibilité à continuer à œuvrer pour un départ historique dans la gouvernance politique, économique, sociale et culturelle du pays en vue de davantage remplir tous les fondamentaux de développement national et de bien-être pour chacun et tous.

La Coalition Démocratique pour le Changement dans la Continuité lance un appel pressant à tous les patriotes Guinéens où qu’ils se trouvent ainsi qu’à tous les amis de la Guinée, à l’aube de cette ère nouvelle, à se mobiliser et à contribuer aux efforts de redressement de la nation.

Vive le Professeur Alpha CONDE !

Vive la 4ème République !

Vive la Guinée !

Conakry, 11 novembre 2020