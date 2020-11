Election du 18 octobre : le président de la Commission de l’UA félicite Alpha Condé pour sa victoire

Après la Cedeao, la commission de l’Union africaine (UA), par la voix de son président Moussa Faki Mahamat, a félicité mercredi le président Alpha Condé pour sa réélection à la tête de la Guinée. Le message lu à la télévision nationale dans le JT de 20h30 est en ligne sur le site de la prestigieuse institution africaine.

Plus d’une vingtaine de chefs d’Etat africains, asiatiques et européens ont également salué la victoire du président guinéen. Parmi eux, le Russe Vladimir Poutine, le Chinois Xi Jinping, le Turc Recep Tayyip Erdogan, le Sud-africain Cyril Ramaphosa, l’Egyptien Abdel Fattah al-Sisi, le Ghanéen Nana Akufo-Addo et le roi du Maroc Mohammed VI.

L’institution africaine qui a observé le scrutin en Guinée le 18 octobre dernier a qualifé son organisation de satisfaisante et invité les Guinéens à régler leurs différends par les voies légales.

Mediaguinee