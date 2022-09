Élection du Conseil des Guinéens de l’étranger au Royaume-Uni : Gnalen Kouyaté, cette femme déjà dans le cœur de tous ses compatriotes

Dans la perspective de l’élection du Conseil des Guinéens de l’étranger au Royaume-Uni, prévues le 24 septembre 2022, Gnalen Kouyaté, cette femme battante connue pour son engagement sur les réseaux et détentrice de plusieurs associations en Angleterre et à travers les différents canaux des réseaux sociaux fait rêver déjà les électeurs.

Activiste convaincue et sociale dans l’ADN, Gnalen Kouyaté postule pour la vice-présidence du Conseil des Guinéens de l’étranger. Jointe au téléphone par Mediaguinee, la très célèbre femme du Royaume-Uni décline son ambition et explique les raisons de sa candidature.

« Je suis candidate pour la vice-présidence du Conseil des Guinéens de l’étranger ici au Royaume-Uni. Pourquoi je suis candidate ? Parce que depuis la création de cette structure par les autorités, aucune femme n’a osé se présenter à des postes de responsabilité dans ce bureau. C’est une candidature que je mets à l’actif de toutes femmes mais aussi une candidature de changement de mentalité pour montrer aux autres femmes que nous pouvons aussi réfléchir comme les hommes, voire même mieux qu’eux. Mais aussi je m’adresse à ceux qui doutent de la capacité des femmes de pouvoir gérer un poste si responsable que la vice-présidence qui n’a jamais été occupée par une femme que oui nos pagnes sont courts, pas nos idées » affirme-t-elle.

« Je veux apporter mon expérience dans ce bureau, changer des choses en apportant des solutions. Je tends la main fraternelle à toutes les femmes et à tous les hommes de voter pour moi pour qu’enfin, une femme soit dans le bureau au plus haut sommet », conclut-elle.

Selon plusieurs témoignages, Gnalen Kouyaté est la femme la plus connue au Royaume-Uni Uni par son dévouement et sa présence sociale pour la cause des Guinéens.

Moussa Oulen Traoré