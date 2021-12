Élection syndicat des transporteurs de Guinée: vive tension à la nouvelle gare routière de Matam, ce vendredi

C’est sous une forte tension que se déroule, ce vendredi 03 décembre l’élection de la fédération nationale des transporteurs de Guinée dans l’enceinte de la nouvelle gare routière de Matam. Le portail bloqué aux contestataires.



Ousmane Horoya Sylla qui est candidat à sa propre succession est contesté par un groupe de transporteurs qui l’accuse d’avoir passé 36 ans sans succès à la tête du syndicat.



Selon le chauffeur, Mamadou Djoulde Diallo: « nous ne voulons plus de Koroya. Il est là depuis 36 ans il n’a rien fait pour les transporteurs. Donc nous sommes là aujourd’hui pour voter en sa défaveur mais on nous empêche de rentrer. Nous avons un candidat pour qui nous voulons voter Mamadou Aliou Diallo alias » Aliou Bantignel ». Vraiment nous ne voulons plus de Ousmane Horoya. Et il veut briguer cette fois’ci encore un autre mandat » .



Au moment où nous mettions cet article en ligne, les anti-Ousmanz Horoya sont en train de jeter les cailloux dans l’enceinte de la cour. Quant à Ousmane Horoya, il n’est toujours pas venu.

Elisa CAMARA

+224 654957322