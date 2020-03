Elections : Damaro donne les chiffres détaillés des 2.438.992 électeurs litigieux

La mouvance présidentielle ne s’oppose pas à la recommandation de la mission de la CEDEAO faite à la CENI, concernant le retrait des 2 millions 438 mille 992 électeurs inscrits sans pièces justificatives. En tout cas, c’est ce qu’ a confié à Mediaguinee mercredi 11 mars, le président du groupe parlementaire RPG arc-en-ciel, Amadou Damaro Camara.

” Les 2.500 électeurs ne sont pas fictifs, mais ce sont des électeurs qui n’ont pas tous leurs renseignements au complet. Il y en a qui ont des photos, qui n’ont pas d’empreinte, et des empreintes qui n’ont pas de photos, etc. Donc ce sont des électeurs qui n’ont pas toute la documentation administrative au complet”, a-t-il rappelé.

Parlant de la position de son parti vis-à-vis du rapport, Damaro de déclarer: “nous sommes d’accord, si on veut les extirper de l’électorat. Nous n’avons absolument aucun problème pourvu que les élections aient lieu maintenant. Que la Ceni prenne toutes les dispositions techniques pour les enlever du fichier, nous on a aucun problème avec ça“.

Et ce que vous devez savoir, poursuit-il, “c’est que les 2.500 en moins, notre fief va de 19% du corps électoral à 22% du corps électoral, c’est plutôt avantageux pour nous. Et deuxièmement, il y a une répartition territoriale de ces 2 millions 400 mille électeurs, il y a à peu près 600 mille électeurs à Conakry, 400 mille dans la région de Kindia , ce qui fait déjà 1 million d’électeurs. Il y à peu près 400 mille électeurs dans les régions de Mamou et Labé, 500 mille électeurs dans les régions de Faranah et Kankan. Et 400 mille dans la région de N’zérékoré. Contrairement à ce qu’on croyait que c’était les fictifs qu’on mettait à notre compte à chaque fois qu’il y avait élection. Cellou Dalein est même parti jusqu’à dire que c’est l’explication du coup KO de 2015 comme si c’était un pactole à notre possession. On va enlever les 2 millions 500 mille électeurs, on va les battre encore”.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22