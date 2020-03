Elections du 22 mars : des journalistes agressés et blessés, dont un reporter de Mediaguinee 

Mobilisés pour couvrir le déroulé du double scrutin législatif et référendaire de ce dimanche 22 mars, des journalistes ont été pris à partie par des manifestants à la Casse de Sonfonia. Les agresseurs qui étaient hostiles à la presse, ont administré des coups de poing et pied aux jeunes journalistes. Deux des journalistes ont été blessés et certains ont perdu leurs matériels de travail.

“Comme on a l’habitude de le faire à l’occasion des manifestations politiques, nous avons formé une équipe de journalistes issus de divers médias pour couvrir le déroulé du vote dans la zone de Sonfonia. A 7 heures 30, on s’est rencontrés au rond-point T7 et c’est à ce niveau que nous avons aperçu une fumée noire qui se dégageait vers la Casse. Les premières personnes que nous avons rencontrées nous ont dit que c’est un bureau de vote qui a été incendié, on s’est donc dit d’aller vérifier l’information avant de la remonter à nos différentes rédactions. Arrivés sur le terrain, deux groupes s’affrontaient, les pro et anti nouvelle constitution. Ne pouvant pas prendre les images de cet affrontement, nous nous sommes rendus chez le chef de quartier de Sonfonia-centre 2, celui-ci nous a accordé une interview. De là, nous nous sommes rendus sur le lieu de l’incendie, où nous avons trouvé un groupe de personnes composé de jeunes et d’adultes. Nous les avons salués et leur avons demandé les circonstances dans lesquelles le bureau de vote a été incendié, certains ont dit qu’ils ne parlent pas à la presse, et d’autres ont commencé à hausser le ton en nous accusant d’être ceux qui sabotent le pouvoir et le vote, le ton est monté d’un cran et un individu, surexcité est venu me saisir au collet, m’a donné des coups de poing et de pied. Un autre qui avait une barre de fer à béton, est venu me saisir en me demandant pourquoi j’étais venu là-bas (en langue maninka). Il a utilisé cette barre de fer et m’a donné des coups au niveau de l’épaule droite et sur dans mon dos. Heureusement, certains d’entre eux n’étaient pas d’accord et se battaient pour qu’on ne soit pas violentés et c’est par le concours de ces derniers que nous avons pu échapper. Mais, certains de nos amis ont été retenus en otage et Mohamed Doré de Guineematin.com a été blessé à la tête, Amadou Oury de la radio Bonheur fm a perdu son téléphone et moi j’ai perdu mon dictaphone”, a expliqué notre reporter Thierno Sadou Diallo.

Après cette agression, les 7 journalistes dont deux femmes, ont été escortés par d’autres jeunes pour quitter les lieux.

Ces journalistes sont : Mohamed Doré de Guineematin.com, Abdoulaye Bela Diallo de visionguinee.info, Amadou Oury Baldé de Bonheur FM, Thierno Sadou Diallo de Mediaguinee.com, Maimouna Baldé de Media d’Afrique et Mariama Ciré Baldé de Ledjely.com.

Elisa Camara