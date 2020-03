Elections législatives et référendum : la Ceni propose le 22 mars prochain

On vous l’annonçait. C’est maintenant OK. La Commission électorale nationale indépendante (Ceni) qui était en plénière ce matin a proposé la date du 22 mars prochain pour la tenue des élections législatives et référendum constitutionnel sans cesse reportés.

Cette autre date sera soumise à l’approbation de la Cour constitutionnelle avant d’être entérinée par le président de la République qui tient à ce double scrutin comme à la prunelle de ses yeux.

Focus de Mediaguinee