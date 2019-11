Elections : l’opposition républicaine annonce un cadre de concertation pour ’’le respect des lois’’

A l’issue d’une rencontre tenue ce jeudi, 28 novembre au Quartier Général (QG) de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), l’opposition républicaine comprenant entre autre les partis Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), Bloc Libéral (BL), Union des Forces Républicaines (UFR), Union pour la Démocratie et le Développement (UDD), a décidé de créer un nouveau cadre de concertation, d’échange d’informations et de définition de stratégie pour, dit-elle, imposer, pour obtenir le respect des lois de la République et le respect de ses droits en tant qu’opposition politique. A cette occasion, le président de l’UFDG a dénoncé le mauvais déroulement du processus électoral dans lequel il déplore assez d’anomalies et d’irrégularités

Au sortir des débats, Elhadj Cellou Dalein Diallo a estimé que cette réunion réaffirme la volonté de l’opposition d’être ensemble.

« Après plusieurs concertations, on a estimé qu’il serait utile et judicieux que l’opposition se retrouve. Elle a déjà pu le faire au sein du FNDC. Donc on a fait cette réunion pour réaffirmer d’abord notre volonté d’être ensemble et créer un cadre de concertation de l’opposition politique où nous allons échanger les informations, définir les stratégies pour faire respecter les lois de la République en matière électorale mais aussi dans les autres domaines, parce que le combat républicain que nous menons face à ce pouvoir comme vous le savez, c’est d’abord de faire respecter la loi, faire respecter les droits humains. Et nous sommes en face d’un pouvoir qui n’a aucun égard pour les lois de la République, pour la Constitution de la République. Si chacun de nous lutte de son côté c’est sûr que la portée de notre combat va être affirmée. Maintenant, je vous l’annonce, on a décidé de recréer ce cadre de concertation, échange d’informations et de définition de stratégie pour imposer, pour obtenir le respect des lois de la République et le respect de nos droits en tant qu’opposition politique », a expliqué le chef de file de l’opposition républicaine.

Au cours des débats, l’opposition républicaine a déploré le déroulement actuel du processus électoral dont le manque de kits et de récépissés.

« On en a profité pour échanger les informations sur le déroulement actuel du processus électoral, et nous avons eu à déplorer beaucoup d’anomalies et beaucoup d’irrégularités. Il y a des kits qui manquent, il y a des récépissés qui manquent partout et à la date d’aujourd’hui il y a beaucoup de circonscriptions dans lesquelles l’enrôlement n’a pas commencé. On a déploré aussi l’absence de communications claires sur les actions à mener lors de cette révision. Parce que vous savez il y a la recommandation forte de l’accord d’audit qui veut que l’ensemble des électeurs viennent se faire enrôler. Alors il n’y a pas de communication suffisante pour informer les citoyens que faute de se faire enrôler ils ne peuvent plus rester dans le fichier même s’ils y étaient déjà. Donc nous allons prendre des dispositions pour que les recommandations pertinentes de l’audit du fichier soit respectées et pour que tous les guinéens puissent se faire enrôler conformément aux dispositions légales », affirme le numéro 1 de l’UFDG, annonçant la tenue prochaine d’une conférence de presse de l’opposition pour définir sa stratégie sur la manière d’améliorer le processus et ce qu’elle fera au cas où elle ne réussirait pas à faire respecter la loi et les règles d’une élection transparente et crédible.

Maciré Camara