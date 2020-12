Electricité : la France et la Guinée signent une convention de 25 millions d’euros…

COMMUNIQUE- En présence de la Ministre de l’Energie, Mme Bountouraby Yattara et du Directeur Général d’Electricité de Guinée (EDG), M. Bangaly Maty, le Ministre de l’Economie et des Finances, M. Mamadi Camara, l’Ambassadeur de France en Guinée, M. Marc Fonbaustier, et le Directeur de l’Agence Française de Développement (AFD) en Guinée, M. Olivier Pannetier, ont signé aujourd’hui une convention de financement destinée à soutenir l’électrification de la Guinée et le redressement du secteur de l’énergie.

Ce financement de 25 millions d’euros, sous forme d’un prêt concessionnel, permettra d’apporter l’électricité à près de 200 000 personnes supplémentaires dans Conakry, de moderniser la gestion commerciale d’EDG et de fiabiliser la desserte en électricité grâce, notamment, à l’installation de compteurs communicants de dernière génération.

Ce financement fait suite à un premier projet, octroyé en 2016, dont les travaux sont en cours. Grâce à cet appui complémentaire, c’est l’ensemble de Kagbelen et Ansoumaniah qui aura été électrifié. 18 000 poteaux seront posés et près de 100 000 compteurs seront installés. Plus de 500 000 personnes bénéficieront ainsi d’un accès sécurisé à l’électricité.

En apportant l’électricité dans ces quartiers, le projet permettra également de limiter le recours aux groupes électrogènes et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. L’utilisation de compteurs communicants par EDG permettra d’appliquer à plus grande échelle sa politique de réduction des pertes techniques et commerciales, lancée en phase pilote lors du premier projet.

En Guinée, les financements de l’AFD placent la France parmi les principaux partenaires techniques et financiers du domaine de l’énergie, soutenant le secteur dans son ensemble. Au total, ce sont près de 250 000 000 d’euros qui sont mobilisés, aussi bien sur la production d’énergie et son transport, que sur la distribution l’électricité, accompagnant ainsi le pays dans la réalisation de son objectif d’électrification quasi universelle d’ici à 2030.



A propos de l’Agence Française de Développement en Guinée :

La Guinée est l’un des pays prioritaires de l’aide française au développement. L’AFD y mobilise l’ensemble de sa palette d’outils : subventions, contrat de désendettement et de développement (C2D), prêts, garanties bancaires, formations.

Le groupe AFD a engagé 555 millions d’euros sur la période 2015-2020 pour soutenir le Plan national de Développement économique et social de la Guinée, dans les secteurs de l’agriculture, de l’éducation et de la formation professionnelle, de l’énergie et de l’eau, de la santé, des ONG, de la décentralisation, de la gouvernance financière et de l’appui au secteur privé.

A propos de l’Agence Française de Développement :

Le groupe Agence Française de Développement (AFD) est un établissement public qui finance, accompagne et accélère les transitions vers un monde plus juste et durable. Plateforme française d’aide publique au développement et d’investissement de développement durable, nous construisons avec nos partenaires des solutions partagées, avec et pour les populations du Sud.

Nos équipes sont engagées dans plus de 4 000 projets sur le terrain, dans les Outre-mer et dans 115 pays, pour les biens communs de l’humanité – le climat, la biodiversité, la paix, l’égalité femmes-hommes, l’éducation ou encore la santé. Nous contribuons ainsi à l’engagement de la France et des Français en faveur des Objectifs de développement durable. Pour un monde en commun.

A propos d’Électricité de Guinée :

La société Anonyme à Participation Publique, Electricité De Guinée SA est chargée du patrimoine, de l’exploitation de l’entretien, de la réhabilitation, du renouvellement et du développement des ouvrages et équipements de production, de transport et de distribution de l’énergie électrique en vue d’assurer le service public d’électricité en Guinée.