Electricité pour Kankan : l’amère vérité du Dr Mohamed Diané… (vidéo)

“Un chef ne fait pas de promesses farfelues à sa population”. Visiblement, Dr Mohamed Diané maîtrise bien cette maxime populaire. A Kankan, capitale de la Haute Guinée et 2è ville de Guinée, malgré la colère des populations contre le régime pour manque de courant, le ministre d’Etat chargé des Affaires présidentielles et de la défense nationale est resté serein : aucune promesse populiste. Face aux responsables et autres sages de la ville, ce grand ponte du régime a, dans une vidéo amateur devenue virale sur la toile, dit que les jeunes ont le droit de réclamer l’électricité mais dans la discipline et sans violence. Ajoutant que l’Etat ne peut pas présentement donner le courant de 18 h à 6h du matin à Kankan, comme réclamé par les manifestants.

« Si on vous promet le courant de 18h à 6h, ce ne sera pas possible. (…) J’ai étudié ici, je vous dis ce qui est vrai. L’Etat ne pourra pas le faire en ce moment. On est sur la construction d’un barrage et cela demande à l’Etat de gros moyens. Ce qu’on peut faire actuellement c’est de vous donner le courant de 18h à 1h du matin. (…) Mais, soyez rassurés que tout ira en s’améliorant. (…) », assure Dr Diané en langue maninka. Regardez !!!

Mediaguinee