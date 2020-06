Électrification de la Haute Guinée et la Forêt : Sidya charge grave Alpha Condé…

Cette semaine, plusieurs villes du pays ont manifesté contre le manque d’électricité en Guinée. Pour le président de l’union des forces républicaines (UFR), cette situation est due à l’incapacité du gouvernement guinéen à satisfaire les besoins les plus essentiels des citoyens.

”On avait un projet avec la Côte d’Ivoire, en dix mois on avait toute cette région qui était électrifiée 24 heures sur 24 : Kankan, Kérouané Mandiana jusqu’à Yomou”

« Les gens ne savent plus à qui s’adresser pour régler les problèmes qui les assaillent. Les questions d’électricité, d’eau et autres dans une ville, sont des questions fondamentale et essentielles. Quand vous vous levez le matin, ce sont les premières choses auxquelles vous vous attendez. Si depuis dix ans on a pas pu régler ça, ça crée des frustrations énormes mais cela ne veut pas dire qu’on aille attaquer chez quelqu’un. Mais vous avez vu à Kankan avant-hier c’était la même chose, quelques jours plutôt à Kamsar, il y a eu mort d’homme au tour de la même question », a-t-il indiqué lors d’une interview sur les grandes gueules de Radio Espace. Dans cette interview Sidya Touré indique avoir fait des propositions au Président de la République pour résoudre le problème d’électricité mais ses propositions n’ont jamais été prises en compte, dit-il.

« Quand j’étais haut représentant, j’ai proposé des tas de dossiers au Président. L’électrification, quand j’entends les gens crier à Kankan, en train de protester contre le manque de courant. On avait un projet avec la Côte d’Ivoire, en dix mois on avait toute cette région qui était électrifiée 24 heures sur 24 : Kankan, Kérouané Mandiana Jusqu’à Yomou. Voilà pourquoi je dis bon vent à Kory que je connais très bien. Pour le reste avec Alpha, il n’y a pas de solution », conclut-il.

Par ailleurs, l’ancien premier ministre soutient que les actuels gouvernants n’ont plus la confiance des citoyens parce qu’ils n’arrivent plus à résoudre les problèmes des Guinéens.

« Ce régime a été incapable de satisfaire les besoins essentiels des Guinéens. Aujourd’hui, les gens ne croient plus en rien, ils ont l’impression que les gouvernants qui sont là, ne travaillent pas pour la satisfaction de leurs besoins essentiels, parce qu’ils sont occupés à autre chose. De temps en temps on s’en prend à quelqu’un d’autre qui n’en est pour rien mais c’est parce que la situation est totalement hors contrôle », a-t-il ajouté.

Thierno Sadou Diallo

