Électrification de l’autoroute Fidel Castro par des lampadaires : l’avis des citoyens

Après un long moment dans le noir, l’autoroute Fidel Castro va enfin être éclairée. Partout, ce sont des chantiers. Electricité de Guinée (EDG) est en train de poser des lampadaires. Par endroits même, ces lampadaires ont commencé à émettre la lumière.

Face à cette nouveauté, notre rédaction est allée à la rencontre des citoyens vivant le long de l’autoroute Fidel Castro. Notamment ceux de Entag, de Matoto et de l’Aéroport, ainsi que les autorités de la mairie de Matoto, pour recueillir leur sentiment. La plupart des personnes que nous avons eues, ont fait part de leur sentiment de joie, de satisfaction à l’endroit des autorités du pays. Cependant, d’autres soutiennent que certains de ces lampadaires auraient été transportés de l’autoroute ‘’Le Prince’’ vers l’autoroute Fidel Castro et que certains même auraient déjà été usés.

A Entag, par où nous avons commencé, les travaux étaient encore en cours quand on passait. Rencontré, Mbemba Diakité salue l’initiative des autorités.

« Elles nous ont mis en sécurité. Il y a beaucoup de bavures qui sont commises la nuit. En tout cas cela n’engage que moi, c’est dû à cette obscurité. Imaginez quand il y a le noir, quelqu’un peut facilement s’attaquer à nous sans que les gens autour ne le remarquent. Je dis merci aux autorités qui ont pensé à nous. », a indiqué Issa Keita que nous avons croisé à Entag.

Contrairement à eux, Moustapha Sylla apprécie certes l’électrification de l’autoroute Fidel Castro mais il fustige le fait que les lampadaires ou poteaux de certains endroits soient des anciens. Pour lui, l’Etat devait laisser à la route ‘’Le Prince’’ ces lampadairesqu’il a même qualifié de pourriture. « Je suis content de l’électrification de l’autoroute. Nous avons longtemps duré dans l’obscurité. Parfois, on avait même tendance à penser que nous sommes les oubliés de la Guinée mais plus précisément de la capitale Conakry. Nous avons eu l’impression que pour bénéficier d’un accompagnement gouvernemental, il fallait sortir ses griffes, en manifestant surtout. Mais ce que je déplore, si l’Etat notamment le ministère qui est en charge de cela a bien décidé de nous enlever dans le noir cette fois-ci, ils devaient nous doter de nouveaux lampadaires et non nous envoyer les pourritures de la route ‘’Le Prince’’. Il faut voir, vous pouvez même remarquer les insignes de l’UFDG sur ces poteaux. Et d’autres même sont tordus, on sent directement que ce sont les boucliers des manifestants de l’Axe. […] », a-t-il évoqué.

Croisé entre l’aéroport et Yimbaya Camp carrefour, David Yombouno abonde dans le même sens. « C’est un bon travail. J’apprécie sans arrière-pensée. Bon, parlant des anciens lampadaires qu’ils sont en train d’installer, je ne dirais pas que c’est une bonne chose ou qu’ils vont durer pour longtemps. Mais ce qui est sûr, il faut apprécier quand c’est bon. Nous leur demandons d’en faire autant dans toutes les villes de Guinée. », a-t-il indiqué.

Christine Finda Kamano

