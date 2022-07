Electrification des zones rurales de Guinée : Lightbox Africa SA annonce son partenariat avec Spark

28/06/2022- Conakry : Lightbox Africa SA (www.lightboxafrica.com), société Guinéenne spécialisée dans la fourniture d’énergie décentralisée, est ravie d’annoncer son partenariat avec Spark (www.sparkenergy.io) pour intensifier ses efforts et ressources dédiés à sa mission d’électrification des zones rurales en République de Guinée à travers la fourniture et l’installation de kits solaires autonomes incluant stockage énergétique et accessoires d’application.

Cette initiative est pleinement soutenue par le Gouvernement Guinéen par le biais d’un accord de mission conclu avec le Ministère de l’énergie, de l’hydraulique et des hydrocarbures et le soutien très actif de l’Agence Guinéenne de l’Electrification Rurale.

Selon Michel Cordahi, Président et co-fondateur de Lightbox Africa, ce partenariat stratégique revêt deux aspects principaux; le premier, de nature commerciale, consiste à installer les kits solaires autonomes développés et fournis par Spark et le deuxième, de nature financière, découle du support financier d’une agence d’export Gouvernementale Hollandaise qui va permettre l’électrification de plus de 1000 familles dans les mois prochains par la mise en place d’une première tranche de financement, suivie d’autres potentielles tranches permettant l’électrification de plusieurs autres milliers de familles.

Ce deuxième aspect, selon Cordahi, revêt d’une importance primordiale non seulement pour Lightbox Africa mais surtout pour la République de Guinée qui a tous les atouts pour attirer du financement et capital institutionnel international nécessaire à son plan de développement économique et social des zones rurales.

Les systèmes solaires autonomes de Spark « paygo », distribués et installés par Lightbox, permettent aux populations des zones rurales d’accéder à de l’énergie propre et qualitative grâce à un modèle de paiement échelonné sur le temps et aboutissant à la pleine propriété du système.

L’impact de l’utilisation de ces systèmes solaires sur les populations rurales est substantiel surtout d’un point de vue social, économique et sanitaire ; en effet l’utilisation des lampes à Kérosène polluantes et nocives ainsi que les générateurs diesels sont remplacés par une énergie propre durable et accessible financièrement avec tous les accessoires de confort de vie qui vont avec.

Grace à son partenariat avec Spark, Lightbox Africa espère avoir les moyens de son ambition de transformer la vie de dizaines de milliers de familles rurales en Guinée et de contribuer à l’ancrage des populations dans ces zones rurales dans un cadre de développement durable.