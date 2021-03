Elèves filmés en pleins ébats à Kankan : des religieux indignés et silence des autorités scolaires

A Kankan, une vidéo obscène qui a fuité le week-end dernier et qui circule en ce moment même dans les téléphones continue d’alimenter les débats à travers la ville. Dans ces images, plusieurs élèves dont trois filles en tenue se livrent à des pratiques qui ont suscité une vague d’indignation chez plus d’un dans la ville sainte et religieuse d’Elhadj Cheick Fantamady Cherif (Kankan).

Pour ce religieux, la production de ces pareilles videos est un acte complètement immoral.

« Le corps de la femme est sacré, le corps de l’homme est sacré ; Bref, la nudité de l’être humain est sacrée et c’est pourquoi nous portons toujours des habits. Aujourd’hui, nous sommes en train de vivre les conséquences néfastes de la modernité. Publier des photos obscènes, des vidéos obscènes, l’islam nous interdit fortement de faire de tels actes immoraux », explique Fodé Camara.

Selon nos informations, les visages reconnus sur la dite video, ces élèves fréquenteraient tous le lycée 3 avril de Kankan. Interrogé sur le sujet ce lundi, les responsables dudit lycée non pas voulus s’exprimer. Le proviseur Lancinet Keita s’est refusé de tout commentaire tout en laissant entendre : « Je ne veux parler a personne de la presse, partez. »

A en croire ànos sources, seule la première séquence de cette video réalisée par les élèves a fuité, il y aurait une deuxième et une troisième séquence que les autorités du lycée 3 avril tenteraient de faire disparaitre.

Dans cette optique, plusieurs téléphones auraient été saisis sur des élèves de ladite école pour supprimer la video. Selon le surveillant général de l’établissement, il s’agirait d’une quatre vingtaine de téléphones confisqués.

La polémique autour de cette vidéo grandit de plus en plus au fil des heures. Mais problème, certaines personnes s’amusent à télécharger des vidéos sur des sites pornographiques, faisant ainsi croire aux gens qu’il s’agit de la deuxième et de la troisième séquence de la dite vidéo tant rechercher par les plus curieux.

Nabé, depuis Kankan