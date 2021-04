Elhadj Alpha Oumar, président des boulangers : ‘’si le maire de Kankan touche à un boulanger, nous allons le poursuivre’’

Sale temps pour les boulangers guinéens à l’intérieur du pays, notamment à N’zérékoré et à Kankan. Ils sont accusés par les autorités locales d’avoir unilatéralement augmenté le prix du pain. Dans un entretien accordé à notre rédaction, le président de l’Union nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée a dénoncé une situation qu’il qualifie de regrettable, avant d’apporter son soutien à ses camarades.

« Je crois que ce sont des autorités qui sont là-bas qui sont en train de les accuser. Ce n’est pas eux qui ont augmenté le prix du pain, c’est nous qui l’avons fait, nous les responsables nationaux avec le gouvernement et les industriels. Donc, ce qui est passé à N’zérékoré, on a vu comment les policiers ont brutalisé les boulangers. Mais je crois qu’on a réglé ça avec la ministre du Commerce. Il y a une lettre d’information qui est partie dans toutes les 33 préfectures pour attirer l’attention des boulangers sur le protocole d’accord que nous avons signé avec l’Etat. Ils vont lister les gens pour revendre le pain à un prix raisonnable. Ce que nous avons fixé ici à 4000 FG et à 2000 FG la petite miche », a déclaré Elhadj Alpha Oumar Sacko. Et parlant des menaces proférées par des autorités locales contre les boulangers, il dira ceci : « Même à Kankan où le maire est en train de parler de 2000 FG, ce n’est pas le maire qui doit mettre le prix du pain, ce n’est pas son rôle. Lui, il doit nettoyer la ville de Kankan et ça s’arrête là. Il n’a pas la bouche pour dire qu’il va chasser tout boulanger qui ne va pas travailler. La ville n’appartient pas à quelqu’un là-bas. Le maire ne sait pas ce qu’il dit. Mais s’il touche à un boulanger là-bas, nous allons le poursuivre officiellement », a-t-il menacé à son tour.

Pour finir, ce boulanger soutient que dans toutes les préfectures de la Guinée, le pain doit être vendu à 4000 FG.

Yamoussa Camara

