Elhadj Badrou : ‘’le plus fort ne doit pas exercer sa force sur les plus faibles…’’

A l’instar de leurs coreligionnaires du monde entier, les fidèles musulmans de Labé ont célébré ce jeudi, 13 mai 2021, la fête de l’Aïd el fitr dans la ferveur. Ils étaient très nombreux (des citoyens) à rallier les différents lieux de prières de la ville, à l’image du plus grand lieu de prière de Bowloko, sis dans le quartier du même.

Dans son sermon circonstance, le premier imam de Labé est revenu sur l’importance pour le musulman de continuer de vénérer Dieu après le ramadan, tout rappelant aux plus forts que tout est éphémère sur terre.

« Le mois de ramadan est fini aussi rapidement, on croyait que c’était un rêve. Ceci montre que rien n’est éternel dans cette vie-là. Donc ne nous compliquons pas notre vie, le plus fort ne doit pas exercer sa force sur les plus faibles, les faibles aussi ne doivent pas perdre l’espoir. Certes aujourd’hui le ramadan est fini, mais ce mois est parti avec les actes de chacun. Parmi nous, il y a certains dont le jeûne a été accepté, d’autres par contre, si ce n’est pas le bon Dieu qui ai pitié de leurs âmes, ils seront châtier que Dieu nous en garde. Si tu vénère Dieu comme ça se doit pendant le ramadan, après tu replonges dans tes vieux habitudes, tu dois savoir que Dieu s’en fichera de l’effort que tu as fourni pendant le ramadan. On doit savoir comme le mois de ramadan appartient à Dieu, il est aussi le propriétaire des autres 11 mois de l’année. Aux pauvres et aux orphelins, maintenez l’unité et la cohésion entre vous », exhorte Elhadj ThiernoMamadou Badrou Bah.

Poursuivant, le petit fils de Thierno Aliou Bhoubha Diyan a formulé des prières et bénédictions à l’endroit de la jeunesse guinéennes en ces termes :

« Dans les années précédentes, au lendemain de chaque fête, les citoyens étaient confrontés à d’autres problèmes. Si ce n’est pas allé à l’hôpital, c’est pour voir des blessés graves ou c’est allé au cimetière pour inhumer. Mais Dieu merci, présentement la jeunesse a compris qu’elle est l’espoir de leurs parents et du pays, elle est l’espoir de leur religion, nous prions Dieu de nous épargner des accidents. Nous demandons à tous les jeunes d’éviter de se livrer à la consommation de stupéfiants », a-t-il mentionné.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83