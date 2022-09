Elhadj Boubacar Biro Diallo, ex-PAN ne reçoit de l’Etat que 450 mille gnf…

En Guinée, on ne célébre pas les symboles de leur vivant. Elhadj Boubacar Biro Diallo, visage de l’honnêteté, de courage, de justice pour tous et homme attaché à la souveraineté nationale ne reçoit rien de sa pension d’ancien président de l’Assemblée nationale (PAN) de Guinée.

Aujourd’hui, âgé de plus 100 ans et vivant dans son Mamou natal, le doyen, compagnon de l’indépendance, qui vit entouré de sa famille et de ses petits-enfants ne perçoit que sa pension d’enseignant qui s’élève à 450 mille francs guinéens [50 dollars, le montant est bien exact] par mois. Et malheureusement, le mois dernier, Elhadj Boubacar Biro n’a pas perçu son dû. Pourquoi? Allez savoir

Mérite-t-il ce qu’il subit? Sait-on que Elhadj Biro, alors au perchoir, s’était montré comme le rempart contre la dictature de Lansana Conté et dénoncé avec force le régime répressif d’alors. En plein procès, le doyen a apporté son soutien au député Alpha Condé, poursuivi pour « atteinte à la sûreté de l’Etat ».

Après les présidents Ahmed Sékou Touré, Lansana Conté auxquels la nation est restée reconnaissante en baptisant de leurs noms le palais présidentiel, l’aéroport de Conakry, l’université de Sonfinia et le plus grand stade du pays, Elhadj Biro Diallo doit également figurer sur la liste des Guinéens à célébrer.

En avance sur son temps, après son départ du Parlement en 2002, Elhadj Boubacar Biro a rendu les clés de l’habitat qu’il occupait à Conakry et prit le chemin de son village. Le doyen disait que la maison appartenait l’Etat et qu’il ne l’occupera plus après ses fonctions. Un bel exemple d’intégrité dans un monde de requins.

Noumoukè S.