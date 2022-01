Elhadj Dembo Sylla à propos de la rencontre avec les politiques : « le Président est resté très loin des invités »

Le Président du cnrd a invité les Coalitions politiques le 15 janvier 2022 à un déjeuner de travail ; en réalité c’en était pas un car, si les politiques ont respecté les horaires indiqués, ce n’était pas le cas chez les organisateurs. Le démarrage des travaux qui était prévu à 12h n’a commencé que 2 heures plus tard. Les gens n’ont pu déjeuner qu’après 15 heures. Le President est resté très loin des invités et n’a pas trouvé nécessaire avec ses compagnons de se servir à manger en compagnie de ses invités. Beaucoup d’entre nous sont répartis en même temps que lui. Ceux qui ont mangé l’ont certainement fait par instinct de survie.

En déjeuner de travail, les deux se font ensemble dans la convivialité.

Les conseillers et le service du protocole doivent remédier un tel état de fait à l’avenir.

Elhadj Dembo Sylla. UDG/CORED