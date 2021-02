Elhadj Diouf à Conakry avec Augustin Senghor : « je sais que je suis chez moi, j’ai des parents guinéens »

L’ancienne icône du football sénégalais, Elhadj Diouf, est arrivé ce mercredi, en compagnie M. Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football et candidat à la présidence de la CAF. Il a bien voulu se confier à la presse.

« Moi je sais personnellement que je suis chez moi, j’ai des parents guinéens. C’est toujours un plaisir de fouler la terre guinéenne pour accompagner mon président, M. Augustin Senghor, qui vient parler avec le président [Antonio] Souaré, qu’on ne présente plus dans le monde du football africain. Et je sais qu’on ne parlera que de football et de ce qu’on veut faire le jour qu’on aura la CAF. Je sais que le peuple guinéen sera derrière nous parce que je sais de toutes les façons si les Guinéens ont besoin de quoi que ce soit au Sénégal, ils l’auront. C’est un pays frère. Il faut qu’on se donne la main pour le bon sens du football africain. », a-t-il laissé entendre.

Mamadou Yaya Barry