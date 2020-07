Elhadj Djériba Diaby : ‘’c’est la politique qui veut que nous nous regardions comme si on était en guerre’’

Dans le but d’appeler à la paix et de rendre un vibrant hommage aux artistes et griots disparus, une cérémonie de lecture du saint coran a été organisée le jeudi, 23 juillet dernier, au palais du peuple. L’événement a connu la présence du ministre des sports, de la culture et du patrimoine historique Sanoussy Bantama Sow, le secrétaire général des affaires religieuses Aly Jamal Bangoura, Elhadj Djériba Diaby, ambassadeur de la paix en Guinée, et plusieurs hommes religieux et culturels.

Tristesse et désolation se lisaient sur les visages de plusieurs fanatiques qui ont vu leurs idoles disparaître d’un seul coup de ce monde. Entouré de plusieurs fidèles visiblement engagés pour la préservation de la paix en Guinée, Elhadj Djériba Diaby a pointé la responsabilité des hommes politiques dans les conflits.

« C’est un sentiment de fierté. Je suis vraiment très heureux de comprendre que ce n’est pas Elhadj Djériba Diaby seulement qui se bat pour la paix. Aujourd’hui, ce sont les artistes, des griots qui appellent à la paix. J’aurai voulu que cette situation trouve le président Alpha Condé, Cellou Dalein et Sidya Touré pour qu’ils sachent que les gens qui ont l’habitude de chanter et d’honorer les Guinéens, ce sont eux qui viennent avec leur argent pour demander aux politiques de donner la paix à la Guinée. Car, nous les Guinéens, nous n’avons pas de problème entre nous. Nous sommes tous de même mère et de même père, c’est la politique qui nous divise. C’est la politique qui veut que nous nous regardions comme si on était en guerre, il n’y aura pas de guerre en Guinée. Nos parents ont béni ce pays, et la Guinée va toujours s’en sortir », a-t-il réitéré.

Cette année a été marquée par la disparition de nombreux artistes guinéens. Entre autres, le griot électrique Mory Kanté et le célèbre guitariste ’’ Petit condé’’.

Mohamed Cissé