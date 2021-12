Elhadj Djériba Diaby chez Hadja Andrée : ‘’je suis là pour exprimer ma joie’’

La restitution des villas de Belle-Vue aux héritiers du père de l’indépendance nationale par le colonel Mamadi Doumbouya continue d’être saluée. Ce dimanche 12 décembre le domicile privé de l’ex-première dame, Hadja Andrée Touré sis à Coléah a été pris d’assaut par une foule en liesse qui était exprimer leur joie par rapport à cette restitution.

Parmi ces nombreuses personnes figurait l’ambassadeur de la paix, Elhadj Djériba Diaby qui a souhaité s’exprimer en ces termes :

« Nous sommes là dans la famille pour manifester notre joie par rapport à un acte fort que le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya vient de poser. Celui de la restitution des villas de la Belle-Vue aux héritiers de notre cher feu président, Ahmed Sékou Touré. Donc nous sommes venus remercier Dieu et féliciter non seulement le Colonel Mamadi Doumbouya, mais aussi dire publiquement que nous sommes contents de cet acte. Nous espérons que ces actes pareils vont continuer pour toujours apaiser les cœurs dans notre pays. Encore une fois, merci au président Colonel Doumbouya et à tous les membres du gouvernement de transition. »

Youssouf Keita