Elhadj Faouly Sylla intronisé patriarche de la communauté Baga en Guinée

C’est dans une ambiance festive que la communauté baga a intronisé ce samedi 3 juillet son patriarche, Elhadj Faouly Sylla à Kaporo, dans la commune de Ratoma. Une rencontre marquée par la présence des cadres, notamment le gouverneur de la ville de Conakry le Général Mathurin Bangoura, Fodé Bangoura Secrétaire permanent du dialogue politique et le premier Imam de la grande mosquée faiçal de Conakry, El hadj Mamadou Saliou Camara, tous venus pour apporter manifestement leur soutien au nouveau promu de la communauté Baga.





Peuple autochtone du littoral guinéen, les bagas se distinguent naturellement à travers leur culture et leurs activités agricoles par excellence. Créateurs du masque D’mba, qui incarne ‘’la fécondité’’ la bagaîté est à la fois un environnement social et linguistique voir culturel.



Dans son allocution d’intronisation, le porte-parole de la communauté Baga, Elhadj Sory Sylla a rappelé le contexte social de l’évènement. « La cérémonie d’intronisation que nous sommes en train de vivre aujourd’hui, revêt un caractère social. Elle a aussi et surtout un sens historique dans le cadre du développement socioculturel des habitants primaires du littoral guinéen en particulier et du bon vivre ensemble de tous nos concitoyens en général », dit-il.



Poursuivant son intervention, il a décrit l’essence du patriarche au sein de cette communauté. « Le patriarche n’est pas seulement le plus âgé d’une famille, d’une communauté. Mais c’est en soi le garant principal de l’autorité au sein d’un groupe social en vue de son développement harmonieux sur tous les plans », a précisé Elhadj Sory Sylla.



Heureux de représenter le chef de l’Etat, le secrétaire permanent du cadre du dialogue politique, Elhadj Fodé Bangoura a particulièrement félicité le nouveau patriarche. « Monsieur le patriarche, le président me charge de vous féliciter. Vous avez un symbole ici qui n’appartient plus à notre communauté, mais qui appartient aujourd’hui à toute la Guinée (masque D’mba) », a-t-il entamé.

Dans le même ordre d’idée, l’ex-ministre et secrétaire général à la Présidence de la République a exhorté ses hôtes à l’union et de savoir qui sont ils. « Lorsqu’on sait d’où nous venons, on saura faire les choses correctement. C’est pourquoi vous êtes ensemble ici aujourd’hui, cette communauté sait d’où elle vient », dit-il avant de conseiller.

« Sauvegardons nos valeurs et abandonnons ce qui discrédite nos coutumes. Je vous demanderais à respecter le patriarche, faire valoir l’union entre vous et renforcer le travail pour le bonheur de tous», a prôné Elhadj Fodé Bangoura.



Des conseils et des bénédictions venus du premier Imam de la grande mosquée Faiçal de Conakry, Elhadj Mamadou Saliou Camara à l’endroit de cette communauté autochtone, à cultiver certaines valeurs d’où l’éducation des enfants, prendre le travail au sérieux et à renforcer les vertus religieuses d’où la foi en Dieu.



Le patriarche Faouly Sylla, succède ainsi à Elhadj N’doungou Lamine Soumah.



Amara Touré