Elhadj Karamba Diaby sur le secrétariat aux Affaires religieuses : ‘’il faut qu’il soit doté d’un budget’’

Le secrétaire préfectoral aux Affaires religieuses de Kindia s’est exprimé hier vendredi 5 octobre 2021 sur la nomination du secrétaire général aux Affaires religieuses et de son adjoint. Après avoir apprécié les deux responsables de ce département, le grand imam du quartier Banlieue, dans la commune urbaine de Kindia, a lancé un appel aux nouvelles autorités du pays. Elhadj Karamba Diaby demande au CNRD de doter le secrétariat général aux Affaires religieuses de Guinée, d’un budget de fonctionnement.

Interrogé juste après la prière de vendredi, le secrétaire préfectoral aux Affaires religieuses de la ville des agrumes s’est d’abord réjoui de la nomination des personnes qu’il qualifie d’humbles au secrétariat général des Affaires religieuses du pays.

« Au nom de mon inspecteur régional, Elhadj Mamoudou Camara, je remercie d’abord le Tout-Puissant Allah. En ce qui concerne la nomination de nos frères, nos religieux à la tête du secrétariat général des Affaires religieuses du pays, ça nous réjouit à plus d’un titre. D’abord, celui qui a été nommé secrétaire général, Elhadj Diawara, nous l’avons connu dans sa bienveillance, très religieux et surtout son intégrité. Son adjoint qui est aussi l’un de nos frères, Oustage Ibrahima Bah qu’on connaît tous à Bambeto, c’est un grand lettré coranique, il a la maîtrise parfaite du Coran. Donc, leur nomination à ces postes nous rassure et nous sommes très contents. Nous prions Dieu qu’ils puissent avoir toutes les ressources de pouvoir accomplir les tâches qui leur seront confiées. Celui qui était là, Elhadj Aly Jamal Bangoura n’a rien fait de mal, c’est Dieu qui a voulu qu’il soit remplacé. Donc qu’Allah les guide à œuvrer dans le bon sens comme ils le sont déjà », dit-il.

Poursuivant son intervention, l’imam de Banlieue s’est adressé aux nouvelles autorités en ces termes : « ce que je vais dire aux nouvelles autorités, comme elles sont venues, c’est de doter le secrétariat général des Affaires religieuses d’un budget de fonctionnement. Je ne sais pas si c’est moi qui ne suis pas informé mais notre département n’a aucun budget. Et si il en a, peut-être c’est nous les démembrements qui n’en bénéficient pas. Parfois, nous sommes acculés par les populations de nos circonscriptions, qui nous demandent soit une rénovation de leur mosquée ou de la vétusté de leur établissement Franco-Arabe. S’il y a un budget et que les préfectures sont prises en compte, ça serait bien. Donc, c’est pourquoi je demande au CNRD de revoir cette situation », a ajouté Elhadj Karamba Diaby.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10