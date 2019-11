Elhadj Karamoko Diawara, SGA Affaires religieuses : ‘’l’imam Yaya a été averti plus de 5 fois, il a fait de l’incitation à la haine ethnique…’’

Depuis quelques jours, une vidéo de l’imam ratib de la mosquée de Kignifi-village, à Lambanyi Elhadj Yaya Camara fait le tour des réseaux sociaux. Ce dernier accuse le secrétariat général des affaires religieuses de l’avoir « radié à vie » à cause de son opposition à un changement de la Constitution en Guinéen et à un 3ème mandat du président Alpha Condé.

Dans ses interventions, il y a l’incitation à la haine ethnique. Inciter l’ethnie soussou contre la personnalité du Premier ministre…

Rencontré lundi, 4 novembre en vue d’en savoir plus sur cette affaire, le secrétaire général adjoint (SGA) des affaires religieuses Elhadj Karamoko Diawara a expliqué que cette radiation était due au fait qu’Elhadj Yaya Camara s’en était pris à la personne du chef de l’Etat et du Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana. Alors, dit-il, qu’il est interdit à un imam de s’en prendre à la personnalité d’un chef d’Etat, d’un leader politique ou d’une quelconque personnalité.

Sa radiation n’a aucune relation avec le fait qu’un leader politique ait prié dans sa mosquée

« On a vu l’intervention de l’imam Yaya sur les réseaux sociaux. Lui-même, selon sa propre version, on lui aurait posé une question à laquelle il devait répondre en tant qu’imam. Devant tous les secrétaires généraux des cinq communes de Conakry, il (Elhadj Yaya ndlr) a dit qu’il ne se souvenait pas avoir touché la personnalité du chef de l’Etat dans sa réponse, qu’il vient de se rendre compte dès que lui-même a vu la vidéo parce qu’on lui a montré (…). Dans ses interventions, il y a l’incitation à la haine ethnique. Inciter l’ethnie soussou contre la personnalité du Premier ministre. C’est à l’issue de ça que le secrétaire général des affaires religieuses, Elhadj Aly Jamal Bangoura a pris une décision parce que ce n’est pas la première fois qu’il l’avertit, ça fait plus de 5 fois qu’il est averti. Ça n’a aucune relation avec le fait qu’un leader politique ait prié dans sa mosquée », a expliqué Elhadj Karamoko Diawara. Rappelant qu’un imam doit rester dans le cadre des principes édictés par l’islam.

L’imam Elhadj Yaya Camara avait reconnu ses erreurs et présenté ses excuses

Poursuivant, Elhadj Karamoko Diawara affirme que le mis en cause, reconnaissant ses erreurs, aurait présenté ses excuses. Mais cette sanction de radiation « jusqu’à nouvel ordre » a été prise à titre d’exemple.

« Elhadj Aly Jamal (secrétaire général des affaires religieuses) qui est là, c’est un ami de Elhadj Yaya, il y a longtemps qu’ils sont ensemble. Ce sont des amis. Le secrétariat des affaires religieuses a appelé l’ensemble des imams pour leur rappeler que nous nous restons en tant qu’imams, nous restons dans le cadre d’apaiser les situations politiques et l’imam ne doit pas montrer sa position, ne doit pas s’attaquer à la personne d’une personne, même d’une personne ordinaire. Il est formellement interdit, vous pouvez voir le prophète (PSL), il n’a jamais cité le nom d’un malfaiteur publiquement. Donc c’est formellement interdit parce que l’imam lorsqu’il exerce sa fonction d’imamat c‘est toute ethnie qui se reconnaît en lui, ce sont tous les bords politiques qui se voient en lui. Il n’y a aucune mosquée en Guinée ici avec un imam des soussous, un imam des peulhs ou un imam des malinkés, c’est un imam de la Guinée, c’est un imam de la République. C’est en cela que lorsque vous exercez cette fonction d’imam ; même en dehors de la mosquée ça doit être dans une position neutre, d’où s’attaquer à des personnalités c’est formellement interdit au secrétariat des affaires religieuses. Donc nous le faisons pour cadrer pour ne pas que dans les mosquées ou les églises, les interventions religieuses soient une source de conflit encore », affirme-t-il.

Dans la vidéo en question qui a été enregistrée à l’occasion d’une rencontre entre les sages et fils de la Basse-Côte, on voit clairement l’imam Yaya Camara s’attaquer au chef de l’Etat, au Premier ministre Kassory et de son gouvernement. A ce propos, l’adjoint d’Aly Jamal qui s’est abstenu de répéter les propos d’Elhadj Yaya Camara estime que le rôle d’un imam vise à promouvoir la paix et la cohésion sociale.

il y a beaucoup de choses que l’imam Yaya a dites à l’endroit du chef de l’Etat que je ne peux pas répéter parce que ça serait comme si c’est moi-même qui les ai dites

« Nous sommes là pour jouer un rôle d’apaisement, pour promouvoir la paix et la cohésion sociale, pour prévenir tout ce qui est de nature à provoquer la division, la violence et des crises. Donc il y a beaucoup de choses que l’imam Yaya a dites à l’endroit du chef de l’Etat que je ne peux pas répéter parce que ça serait comme si c’est moi-même qui les ai dites, mais je peux vous inviter à suivre vous-même [en parlant de la journaliste) la vidéo et voir si un imam doit dire cela. Surtout le président incarne l’émanation du peuple, c’est une institution qui représente toute la Guinée, que vous soyez pour lui ou pas. C’est pourquoi nous ne voulons pas ceux qui prétendent diriger la Guinée de demain, c’est-à-dire nos opposants d’aujourd’hui qu’un imam s’attaque à lui parce que je suis dans la mouvance ou bien l’inverse, qu’un imam s’attaque à la personne du président au nom de la religion. Donc en ce moment crucial, je dis que les rôles des imams doivent être d’apaiser les cœurs des uns et des autres. Appeler l’opposition, appeler la mouvance, appeler la classe politique à la retenue, à la sagesse autour d’une table. Donc l’imam doit être neutre lorsqu’il est en fonction d’imamat, comme un militaire, comme un médecin dans son hôpital. C’est pourquoi si nous laissons les imams utiliser la religion comme instrument pour rentrer dans les conflits, on ne va pas s’en sortir », a-t-il insisté.

Maciré Camara

+224 628112098