Elhadj Madifing Diané, gouverneur de Labé : ‘’l’homme est à l’école tous les jours’’

La communauté musulmane de Guinée a célébré ce jeudi, 13 mai 2021 la fête de ramadan. A Labé, le premier magistrat de la ville (gouverneur) s’est acquitté de cette prière à Bowloko, derrière le grand imam de la capitale du Foutah djallon.

Après le sermon d’Elhadj Mamadou Badrou Bah, le gouverneur de région a tenu un discours non des moindres. Dans son speech, il s’est réjouit de la quiétude qui a caractérisé la cité sainte de Karamoko Alpha Mo Labé.

« L’homme est à l’école tous les jours. Nous avons suivi avec intérêt les dix derniers jours de ce mois de ramadan. Nous avons vu des agitations partout dans ce pays pour avoir simplement dit, protégez votre âme. Nous avons vu des agitations sauf dans cette région. Soyez en félicité, soyez en remercié au nom de son Excellence M le président de la République et à mon nom personnel. Ce geste a montré à la face de la Guinée et à l’opinion internationale l’image que nous nous connaissons du Foutah. Respectueux de l’autorité de l’Etat, respectueux des vertus religieux, des nos valeurs morales qui ont installé cette communauté. Cela n’est qu’une expression de ce que vous êtes. La paix, la générosité, l’amour et l’entente sont ceux qui caractérisent le Foutah. Je pris Dieu pour nous, qu’il renforce notre relation, qu’il renforce l’unité entre nous. Parce que c’est à partir de ça que nous aurons la prospérité », affirme Elhadj Madifing Diané.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

