Elhadj Mamadou Saliou Camara prêche : « l’islam est l’unique religion de Dieu »

Le premier Imam de la mosquée Fayçal de Conakry, Elhadj Mamadou Saliou Camara a répondu ce dimanche 17 avril 2022, à l’invitation de l’association « Fusion Guinée » de Sonfonia Casse, en haute banlieue de Conakry pour parler de la religion musulmane et de l’importance du mois saint de ramadan.

Durant deux heures, ce prédicateur Islamique a rafraîchi la mémoire des fidèles musulmans sur l’importance du mois saint de Ramadan et les bons comportements que doit embrasser un bon musulman.

Lors de son prêche, le premier Imam a rappelé que la religion n’est pas seulement que la prière et le jeûne : « La religion, c’est aussi le comportement d’un être humain, dans la soumission totale à Dieu, d’éviter des choses interdites par Allah et se mettre à l’abri de tout. Faire ce qui est recommandé par Dieu et non le contraire. Même si tu estimes trouver ton bonheur dans une affaire, mais si le tout puissant Allah te l’a interdit, le mieux c’est d’abandonner », a-t-il fait savoir.

Poursuivant dira t-il, même si il y a une multitude de religions et des formes d’adoration mais les gens doivent savoir que l’islam est l’unique religion de Dieu : «Tous les prophètes et messagers qui sont passés, se battaient pour nous enseigner de l’existence d’un Dieu unique qui mérite d’être adoré sans l’associé à autres choses. C’est le cas d’Issa (Jésus Christ) chez les chrétiens, Ibrahim (Abraham) etc… tous parlaient d’un Dieu unique. Mais notre façon de prier était un peu différent. Nous avons accepté d’être ici pour que les gens sachent que l’islam suit le comportement des humains dans tous les domaines », a-t-il ajouté.

La rencontre s’est terminée par des prières, des bénédictions et une rupture collective du jeûne.

Mamadou Yaya Barry