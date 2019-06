Elhadj Mamadou Saliou, imam de Faycal : Nanfo ‘’a fait honnir les oulémas de Guinée’’

Dans un entretien accordé à notre confrère de Guineetime, l’imam de la grande mosquée Fayçal de Conakry Elhadj Mamadou Saliou Camara a fustigé la prière en maninka faite par le célèbre promoteur et enseignant de la langue N’ko Karamo Ismaël Nanfo Diaby le jour de laylat al-Qadr à Kankan…

Cette pratique est-elle autorisée dans la réligion musulmane ?

Vous n’aviez même pas besoin de demander si cela est autorisé ou pas. Tout musulman sait que la prière n’est pas dans une autre langue si c’est n’est que l’arabe. Parce que le Prophète Mohammad (PSL) a dit à une délégation quand ces gens rentraient dans l’islam à sa genèse et lorsque ces gens ont fait quelques jours auprès de lui. Ainsi au retour de ces gens dans leur communauté, il leur a dit ceci : « Le plus compétent d’entre vous pour la lecture du saint coran, que celui-là dirige la prière ». Alors, dès que ces gens ont quitté, ils ont trouvé parmi eux un enfant de neuf ans qui était cultivé et savait très bien lire le coran. Mais il n’y avait pas des vieux de 50 et 80 ans qui n’ont pas pu diriger la prière (citation coranique). Et de deux, depuis 1400 et quelques, ce n’est pas Kanté Souleymane (l’inventeur de la langue N’ko ndlr) seulement qui a créé une langue ou qui a écrit dans sa langue. Il y a des Yoroubas au Nigeria ou il y a plusieurs personnes qui ont écrit le saint coran dans leurs langues, mais aucune d’entre elles n’a dirigé un jour une prière dans sa propre langue.

Comment expliquez-vous cette attitude de cet imam ?

C’est un signe de division, quand on me dit que l’imam-là est bien instruit je dis non ! S’il connait le coran comme il le prétend, pourquoi donc les Arabes n’ont pas prié en arabe. Pour lui (Nanfo Ismaël Diaby ndlr) le coran était en arabe ? Non ! Ça c’est la parole de Dieu et c’est dans cela qu’on peut lire et qu’on gagne dix récompenses pour chaque lettre parce que c’est la parole de Dieu. Ce qu’il a fait ne se fait pas, il a même fait honnir les oulémas de Guinée, il a fait honnir ceux-là qui maîtrisent le coran et faire montrer aux yeux du monde entier que les Guinéens ne connaissent rien en islam alors que son acte n’est propre qu’à lui seul. On peut faire toutes les invocations dans nos propres langues sauf ce qui est dans la prière.

Que prévoit la religion en termes de sanction contre des personnes qui vont à l’encontre des principes de l’islam ?

On ne peut pas le frapper ni le tuer, la ligue régionale de Kankan a très bien pris une décision en lui faisant savoir qu’il ne dirigerait plus une prière jusqu’à ce qu’il reconnaisse sa faute et qu’il accepte de ne plus la répéter. Je termine en disant que le N’ko est une très bonne écriture, une très bonne langue qui est à valoriser chez nous…lire la suite de l’entretien sur Guineetime en cliquant ici