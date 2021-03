Mamadou Sylla (Cfo): ‘’moi, je suis républicain, j’accepte la défaite quand je pars à une élection’’

Dans l’émission ‘’On refait le monde’’ de Djoma tv, Elhadj Mamadou Sylla a déclaré mercredi que son opposition à Cellou Dalein Diallo vient du fait que celui-ci ne le reconnaît toujours pas comme le chef de file de l’opposition (Cfo) parlementaire.

‘’Je suis une opposition très intelligente et modérée. Moi, je suis républicain, j’accepte la défaite quand je pars à une élection sans gagner. Je me contente et j’attends une autre fois », dit le leader de l’Union démocratique de Guinée (UDG) et riche homme d’affaires. Rappelant avoir signé un document d’alliance avec Cellou Dalein Diallo même si, dit-il, il ne partage pas certaines de ses prises de position.

« Normalement, je suis allié de Cellou sur un document que j’ai signé avec lui, tout le monde le sait…et personnellement c’est un ami il n’y a rien entre nous, je le connais il y a longtemps, bien avant le professeur Alpha. (…) Cette alliance sur document rien n’a changé, c’est vrai qu’il y a certaines choses, on ne se comprend pas dessus, je ne suis pas d’accord quand il dit qu’il est toujours le président de la République ou c’est lui qui a gagné, c’est lui le président. Ça, je ne suis pas d’accord »

Mamadou Yaya Barry