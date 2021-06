Il était l’une des mémoires vivantes de notre République. Elhadj Mamoudou Soumah, patriarche de la Basse Guinée [région côtière de la Guinée) est décédé ce samedi à Conakry.

Modéré et pertinent, le défunt a été investi Kountigui de la région le 19 sepembre 2008 et avait à l’époque qualifié ses rivaux (Elhadj Sèkhouna Soumah et Elhadj Souna Yansané) de “manipulés du pouvoir”.