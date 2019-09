Elhadj Momo Bangoura du PDG-RDA : ‘’quand Robert Mugabe logeait la délégation guinéenne’’ 

L’ancien président du Zimbabwe, Robert Gabriel Mugabe a tiré sa révérence vendredi, 6 septembre des suites de maladie à l’âge de 95 ans. La disparition du héros de l’indépendance de l’ancienne Rhodésie du Sud et panafricaniste dans l’âme a fait réagir le monde entier.

Elhadj Momo Bangoura du PDG-RDA, ancien gouverneur de région, ex-2è secrétaire général du PDG-RDA et président d’honneur de l’ancien parti au pouvoir a parlé d’une « perte pour l’Afrique ».

« C’est une tristesse parce que Mugabe fait partie des combattants de la libération du continent africain. Quand j’apprends qu’il est mort, c’est une consternation pour moi », a-t-il dit.

Parlant des liens qui ont existé entre le président guinéen Ahmed Sékou Touré et Robert Mugabe, le doyen Momo a confié qu’ »Ahmed Sékou Touré et Mugabe étaient très liés à cause de ce combat qui a existé. Je vous apprends que Ahmed Sékou Touré a participé à la libération du Zimbabwe. Un contingent militaire guinéen était là-bas pour aider Mugabe à libérer son pays. C’est la raison pour laquelle à l’occasion de la fête anniversaire de la libération du Zimbabwe, les militaires venaient de prendre le pouvoir ici, ils ont envoyé une délégation au Zimbabwe pour participer à la fête de libération du pays. Quand la délégation guinéenne est arrivée là-bas [Harare], Mugabe s’est spécialement impliqué dans son accueil. Et, il a dit que cette délégation ne logera pas dans un hôtel. Il a préparé une villa pour la délégation de la République de Guinée. Incontestablement, Mugabe a été une grande personnalité africaine. Parce qu’il a effectivement participé à la libération du continent africain », a-t-il indiqué.

Mohamed Cissé

+224 623-33-83-57