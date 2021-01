Elhadj Sékhouna : ‘’Dieu a fait réélire Alpha Condé président. Alors, qu’il pardonne…”

Selon le Kountiguigbé de la Basse-Guinée Elhadj Sèkhouna Soumah, pour l’unité et l’émergence de la Guinée, le président Alpha Condé -qui a été investi pour un 3è mandat à la tête de la Guinée- se devra de libérer tous les détenus politiques arrêtés au cours de sa gouvernance.

Le président est déjà investi. C’est à l’entourage du président de trouver un terrain d’entente en approchant d’eux les politiciens et les militants afin que la Guinée avance car sans entente il n’y a pas de progrès

Pour lui, le dialogue est le chemin le plus sûr pour la Guinée d’accéder à l’unité tant souhaitée. D’où son appréciation pour l’invite au dialogue du président Sidya Touré de l’UFR. Il l’a fait savoir mardi dans l’émission en soussou “won kha a Ya fen ” de Djoma tv.

« Dans ce monde, quand tu veux évoluer il faut pardonner. ça devait être en premier l’acte du gouvernement mais, Dieu a décidé que ça vienne d’eux (UFR). On ne peut présider dans la guerre. Un pays ne peut évoluer dans la désillusion. L’UFR a raison, il faut que tout le monde laisse son intérêt, pour qu’il y ait l’union, il faut qu’il y ait le dialogue. Aujourd’hui c’est toi qui est là, après-demain c’est l’autre qui est là. Tu ne sais pas ce que Dieu fera après. J’avais décidé que je ne parlerais pas pour l’instant mais lorsque vous me demandez sur un cas qui concerne les Guinéens, je ne peux rester sans parler. Ce que moi je dirais aux Guinéens c’est de se pardonner et de s’entendre. Et le pardon doit venir en premier lieu du gouvernement. C’est le gouvernement qui doit retenir lui-même car s’il se retient tout sera plus facile. Ceux qui veulent voyager, qu’il les laisse voyager. Quand tu fais retourner quelqu’un de son voyage ça crée des difficultés. Les arrestations qu’il y a eu, les gens qui ont été mis en prison cela ne peut rien arranger. Il n’y a que Dieu qui peut arranger les choses, c’est Dieu qui calme les choses. Celui qui te fait du tort dis-lui que comme lui ce qu’il veut c’est détruire la Guinée toi tu le laisses. Tu laisses la personne et tu choisis Dieu. Arrêtez de créer les petites querelles ça ne fait qu’irriter les gens. C’est déjà fait, il est déjà installé. Faites-en sorte d’avoir le même esprit. Le président est déjà investi. C’est à l’entourage du président de trouver un terrain d’entente en approchant d’eux les politiciens et les militants afin que la Guinée avance car sans entente il n’y a pas de progrès », a-t-il estimé.

Le président Alpha Condé a été investi. Elhadj Sèkhouna Soumah croit que Dieu a agi en sa faveur.

« Ce que les hommes veulent et ce que Dieu veut, c’est différent. Ce que Dieu a voulu a été fait en sa faveur. Ce n’est pas de son pouvoir mais de celui de Dieu. Pendant ces 6 ans, qu’il (Alpha Condé) choisisse bien les personnes avec qui travailler, qu’il mette l’homme qu’il faut à la place qu’il faut. Qu’il regarde bien car il est intellectuel et connaît bien le Guinéen, ça fait 10 ans qu’il est en train de diriger la Guinée, il connaît le travail de tout le monde », dira-t-il.

Si Dieu permet qu’il fasse son travail et libère tous les détenus politiques, qu’il (Alpha Condé) vienne me voir et je lui dirais quoi faire pour le bien de la Guinée

Pour finir, il a invité le président à libérer tous les détenus politiques.

« Que le président pardonne. Toutes ces personnes qui ont été arrêtées parce qu’ils ont voulu le tuer ou non, qu’il les libère tous. Dieu a déjà accompli son œuvre en le réélisant une fois de plus président alors qu’il pardonne. Ceux qui lui disent de ne pas pardonner parce que sinon voilà ce qui se passera, c’est faux. Seul Dieu a le pouvoir. Cellou Dalein aussi ne peut pas rester sans pardonner si ses collaborateurs sont libérés. C’est ce qui unifiera davantage la Guinée. Si Dieu permet qu’il fasse son travail et libère tous les détenus politiques, qu’il (Alpha Condé) vienne me voir et je lui dirais quoi faire pour le bien de la Guinée », a-t-il déclaré.

Maciré Camara