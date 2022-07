Elhadj Sèkhouna Soumah : « jugez Aly Camara. Quel que soit le verdict, nous l’accepterons »

Jeudi dernier, au baptême de l’enfant [homonyme du feu général Kerfalla Camara, ancien chef d’état-major général des armées] du commandant Aly Camara, ex-chef des opérations des forces spéciales, au cachot depuis le 7 juin dernier, le kountiguigbé (patriarche) de la Basse Guinée Elhadj Sèkhouna Soumah a appelé les Guinéens à la paix, à la tolérance et à l’unité. Insistant sur le rôle de de la Justice dans l’équilibre de la société.

Aly Camara est entre les mains de la justice. Nous avons plaidé au nom de Dieu et de Son Prophète pour qu’il soit jugé. Quand ils l’auront jugé, quel que soit le verdict, personne ne pourra le contester, nous tous l’accepterons. Mais aujourd’hui ça fait pitié qu’aujourd’hui sa femme accouche et que le père ne soit pas là. Que le père soit en difficulté. Il est entre les mains de la justice. Mais la justice c’est Dieu qui la rend, personne n’est au-dessus de la justice.

« L’enfant dont on fait le baptême aujourd’hui, le père de son père, Général Kerfala Camara (que Dieu ait son âme), a rendu énormément de services à ce pays. C’est cette bénédiction qui a fait que tous les érudits et les sages de la Guinée sont réunis aujourd’hui au baptême de son petit fils. Même ceux qui ne sont pas présents sont de cœur avec nous et ils sont nombreux. Qu’est-ce-que je veux dire aux Guinéens ? C’est de se pardonner afin qu’on soit unis. Quand le pays est uni, c’est à notre bénéfice commun. Ce que nos érudits, nos responsables et nos cadres nous ont dit, si on s’entend on en verra l’importance.

Nous sommes venus aujourd’hui pour faire le baptême de ce bébé. Son père n’est pas parmi nous aujourd’hui. Il est entre les mains de la justice. Nous avons plaidé au nom de Dieu et de Son Prophète pour qu’il soit jugé. Quand ils l’auront jugé, quel que soit le verdict, personne ne pourra le contester, nous tous l’accepterons. Mais aujourd’hui ça fait pitié qu’aujourd’hui sa femme accouche et que le père ne soit pas là. Que le père soit en difficulté. Il est entre les mains de la justice. Mais la justice c’est Dieu qui la rend, personne n’est au-dessus de la justice. Mais quelle que soit la manière dont la justice est rendue, si nous sommes unis, les justiciers , nous les prions de le juger afin que la vérité soit connue.

Nous sommes venus au nom de cette unité pour prier tout le monde de pardonner ce qui lui a fait mal afin qu’on soit unis car c’est cette terre que Dieu nous a donnée. Dieu dans Son immense royauté a fait en sorte que nous naissions sur cette terre et tout ce qui se trouve sur cette terre nous appartient. Qu’on le veuille ou pas, nous sommes obligés d’être unis.

Si vous avez vu que tous les sages de la Basse Guinée sont venus, ce n’est pas pour une autre raison, mais plutôt pour la pitié de voir naître un enfant alors que son père est entre les mains de la justice. Si nous ne venons pas sécher leurs larmes, alors nous sommes inutiles. Et pourtant Dieu a dit d’avoir pitié de quelqu’un qui a des problèmes, quelqu’un qui a de la peine dans son cœur. Ce que nous faisons comme ça, c’est aussi une réunion pour appeler les fils et filles du pays à l’unité, à se donner la main et s’entendre. Quand on parle d’une terre, toute sa jouissance se trouve dans l’unité, quand on parle d’une terre, c’est sa croyance et le fait d’être à l’écoute de des hommes de Dieu. Quand on parle d’une terre, c’est le fait de rester derrière les dirigeants et la justice et accomplir ses droits et devoirs. Nous sommes venus au nom de cette unité pour prier tout le monde de pardonner ce qui lui a fait mal afin qu’on soit unis car c’est cette terre que Dieu nous a donnée. Dieu dans Son immense royauté a fait en sorte que nous naissions sur cette terre et tout ce qui se trouve sur cette terre nous appartient. Qu’on le veuille ou pas, nous sommes obligés d’être unis.

Nous prions tous les Guinéens, les cadres, les savants, les responsables, de se pardonner les uns les autres. Dieu nous pardonne tous. Il n’existe personne dans ce monde qui ne commette pas d’erreur , qu’il soit savant, président ou pauvre citoyen. Il n’existe rien que Dieu n’ait créé, il y a forcément une créature de Dieu à qui tu feras forcément du tort. Nous prions tous les Guinéens de se comprendre entre eux car nous sommes tous égaux ici. Mais dans tout pays, toute ville où toute concession, il existe trois types de personnes. La première personne c’est Ali, la deuxième c’est Abou et la troisième personne Fana. Qui s’appelle Ali ? C’est celui que tout le monde a trouvé dans la concession. Celui qui s’appelle Abou, c’est lui qui a trouvé Ali dans la concession mais qui a longtemps cohabité avec . Quant à Fana, c’est le dernier arrivé dans la concession. Donc pour qu’il y ait la cohésion dans la concession, si ces trois là ne s’entendent pas, rien n’ira dans cette concession. Si ces trois là ne s’entendent pas le pays ne sera pas uni. Au nom de la sagesse, nous prions chaque Guinéen qui écoutera ce message, peu importe où il se trouve, à l’extérieur ou en Guinée, acceptons d’être unis.

Dieu dit qu’il existe trois choses, c’est Lui qui les a créées et nous les a données. La première chose est de reconnaître les aînés. Si l’aînesse n’est pas respectée il n’y aura pas d’union. La seconde chose c’est de respecter les savants. Lui Dieu qui nous a créés et les savants, celui qui écoute et respecte les savants, c’est eux les messagers entre Lui et nous. S’ils sont bons, cela n’engage qu’eux, s’ils ne le sont pas, respectez-les à cause de cette connaissance qu’ils ont en eux. Car cette connaissance qu’ils ont en eux, c’est Dieu qui la donne et Il ne la donne pas à quelqu’un dont Il ne veut pas…. La troisième chose c’est de respecter nos présidents car on ne devient président que s’Il l’a voulu. Mais de ces trois choses, l’aînesse est au-dessus….:

Propos recueillis par Maciré Camara